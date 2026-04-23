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粉絲組「東綸CP」炎亞綸籲：還是要有分寸

▲炎亞綸（如圖）忍不住呼籲有特殊癖好的粉絲們，「還是要有一點小小的分寸。」（圖／記者朱永強攝）

粉絲行為太瘋狂 炎亞綸嘆另一半慘遭騷擾

與汪東城罕有共識 炎亞綸：他忍到極限了

男團飛輪海成員炎亞綸、汪東城，多年來遭粉絲組成CP，偏激行為讓兩人不堪其擾，日前汪東城開直播再度回應此事，表示對於這類「嗑CP」的粉絲會直接封鎖。今（23）日炎亞綸出席手錶代言活動，坦言與汪東城難得有共識，確實有一些人的行為有點過頭，認為對方應該是忍到極限了，並透露阿本、現任男友也常被騷擾，呼籲大家還是要有一點分寸。多年來有粉絲將炎亞綸、汪東城湊成一對，「東綸CP」不時引起話題。日前，汪東城開直播開嗆，對於這類嗑CP的粉絲會直接封鎖，直言「有時間不如去做更有意義的事。」今炎亞綸受訪時被問到此事，他表示自己雖然已經身經百戰、耐受力比較高一些，但還是忍不住呼籲有特殊癖好的粉絲們，「還是要有一點小小的分寸。」炎亞綸多年來不堪其擾，透露有些人甚至會干擾到阿本及現任男友的生活，先前與阿本一起拍攝旅遊影片時，也會有些CP粉留言騷擾，笑說自己必須安撫阿本及現任男友，同時認為這些粉絲的瘋狂行為「沒有必要」。日前汪東城不忍開直播回擊這些粉絲，對此炎亞綸直言與對方難得有共識，「那我覺得沒什麼錯，只要大家能互相尊重」，他認為汪東城應該是忍到極限了，才會公開談論此事，炎亞綸也隔空喊話：「辛苦大東了，因為真的滿不容易的啦。」炎亞綸一陣子未在媒體前公開露面，今現身狀態極佳，除了分享品牌內容外，也大方吐露近況與好消息。出道20年的他，近期展開《Ikigai》巡迴演唱會，表示正處於重新整理自我、回望過去並持續前進的階段，「希望大家看到的是一個一直在變、也一直在學習的我」，強調比起以往，更重視以真實狀態面對自己與觀眾。