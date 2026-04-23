蘋果釋出最新版本作業系統iOS 26.4.2、iPadOS 26.4.2，以及舊版裝置適用的iOS18.7.8、iPadOS18.7.8更新。官方稱提供錯誤修正與安全性更新，但安全文件顯示，這次實際修補的漏洞，可能導致已標記刪除的通知仍意外保留在裝置上。外媒披露，FBI先前正是利用iPhone內部通知資料，取得來自Signal App的訊息預覽內容。
蘋果最新公布的安全內容說明指出，iOS26.4.2與iPadOS26.4.2已修補Notification Services問題，漏洞影響為「標記為刪除的通知，仍可能意外保留在裝置上」；官方並表示，這項問題是透過改進資料遮蔽機制處理，漏洞編號為CVE-2026-28950。相同修補也同步下放到iOS18.7.8與iPadOS18.7.8。
FBI抓到iPhone通知殘留
這起漏洞之所以引發關注，與404 Media日前揭露的一宗美國刑案有關。報導指出，FBI能夠從被告的iPhone中，取回來自Signal傳入訊息副本，即使Signal App已經刪除，原因在於這些內容曾被保存在裝置的推播通知資料庫中。9to5Mac也指出，根據案件相關資料，執法人員取得的是傳入訊息，而不是完整還原整個Signal聊天紀錄。
關鍵在鎖定畫面通知預覽
外媒分析，問題核心並不在Signal端對端加密被破解，而是iPhone在顯示通知預覽時，可能將訊息內容暫存在系統內部通知儲存區。若使用者未關閉訊息預覽，即便後續刪除App，部分通知內容仍可能殘留。9to5Mac引述案件資料指出，該裝置僅有傳入訊息被保留，傳出訊息並未被擷取。
Apple官方安全文件並未直接提及FBI或Signal，只簡短描述為通知刪除後仍可能被保留。不過外媒指出，與404 Media揭露的案件情況高度吻合。這次iOS26.4.2雖然沒有帶來新功能，但影響層面直指個人隱私。若用戶正在使用iOS26、iPadOS26、iOS18或iPadOS18相關版本，建議儘快更新至最新版本，避免刪除後的通知資料意外殘留在裝置中。
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FBI抓到iPhone通知殘留
這起漏洞之所以引發關注，與404 Media日前揭露的一宗美國刑案有關。報導指出，FBI能夠從被告的iPhone中，取回來自Signal傳入訊息副本，即使Signal App已經刪除，原因在於這些內容曾被保存在裝置的推播通知資料庫中。9to5Mac也指出，根據案件相關資料，執法人員取得的是傳入訊息，而不是完整還原整個Signal聊天紀錄。
關鍵在鎖定畫面通知預覽
外媒分析，問題核心並不在Signal端對端加密被破解，而是iPhone在顯示通知預覽時，可能將訊息內容暫存在系統內部通知儲存區。若使用者未關閉訊息預覽，即便後續刪除App，部分通知內容仍可能殘留。9to5Mac引述案件資料指出，該裝置僅有傳入訊息被保留，傳出訊息並未被擷取。
Apple官方安全文件並未直接提及FBI或Signal，只簡短描述為通知刪除後仍可能被保留。不過外媒指出，與404 Media揭露的案件情況高度吻合。這次iOS26.4.2雖然沒有帶來新功能，但影響層面直指個人隱私。若用戶正在使用iOS26、iPadOS26、iOS18或iPadOS18相關版本，建議儘快更新至最新版本，避免刪除後的通知資料意外殘留在裝置中。