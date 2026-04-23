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美股為何對風險置若罔聞？

美股背後的3隻黑天鵝

美國與伊朗的停火協議雖然獲得延長，但雙方進行第二輪談判的前景依舊不明，彼此的立場仍然存在巨大分歧，之前因為和談曙光乍現而大幅回落的國際油價重新回升，布蘭特原油23日回到每桶100美元大關，而與過去油價上漲往往會抑制股市表現的情況不同，美股週三標普500、那斯達克指數收盤時再創新高，美股展現出與油價脫鉤的罕見強韌。對此，《日本經濟新聞》報導示警，直呼屢創新高的美股背後藏著3隻「黑天鵝」。《日本經濟新聞》報導指出，雖然美伊停火延長，但美國對伊朗港口的封鎖仍在持續，伊朗也以扣押商船作為報復，荷姆茲海峽通航前景仍然不明朗，很難將其視為利多因素，但就是在此情況下，股市卻瀰漫著樂觀情緒，「顯得頗為奇妙」，分析師亞德尼（Edward Yardeni）直言，「華爾街的分析師們彷彿不知道戰爭正在發生」。亞德尼認為美股之所以忽視地緣政治風險，一是因為對於川普總會退縮的「TACO」交易充滿期待，相信川普的決策一定會顧及股市行情。二是如今許多交易實現了自動化，電腦驅動的交易傾向在上漲時投入更多資金，當行情持續朝著一個方向變化時，投資者就更容易獲利，因此華爾街瀰漫著一種對未來的風險視而不見、任由狂熱情緒擺布的氛圍。然而，即使市場視而不見，風險本身也不會就此消失。目前川普與伊朗之間的僵局就是典型的「黑天鵝」，事情有可能發生出乎預料的發展進而衝擊金融市場。第二隻黑天鵝則是美國AI新興企業Anthropic推出的新款人工智慧模型「Claude Mythos」，Anthropic於21日宣佈，正在調查部分用戶疑似未經授權訪問Claude Mythos模型的狀況。具備高級網路攻擊能力的Claude Mythos一旦遭到濫用，有可能給金融系統等帶來毀滅性打擊。儘管Anthropic將使用許可權限定在約50家企業及組織，但外界對其技術與資訊管理的擔憂十分強烈。第三隻黑天鵝則是不斷膨脹的主要國家的公共債務，國際貨幣基金組織（IMF）在最新的《全球金融穩定報告》中指出，高漲的債務水準與再融資風險上升，存在加速推高利率的風險。在主要國家的債券市場上，每次招標都會出現利率大幅波動的情況。為減輕利息負擔，各國傾向於增發短期債券，這也可能使債券市場變得不穩定。《日本經濟新聞》報導最後結論，危機何時爆發無法預測，「視而不見」的投資策略在短期來看往往是正確的選擇，但從長期來看則存在風險。經濟學家多恩布希（Rudiger Dornbush）的名言，「事件醞釀的時間往往比你預計的長，而一旦發生了，其速度卻會比你預計的更快」，總是常常被人遺忘。