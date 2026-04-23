我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可，總統府只好緊急宣布出訪暫緩。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日表示，在他看起來賴清德應該是採用2004年陳水扁的戰略，升高對立，並諷「賴清德搞不好很高興」。對此，陸委會副主委梁文今（23）日回應表示，在幫中共推卸責任。柯文哲今日上午與妻子陳佩琪、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠前往羅東中山公園福德廟參拜，並接受訪問。針對賴清德出訪受到中國施壓，柯文哲表示，目前整個世界局勢還是中美對抗的局勢。在中美對抗局勢之下，要如何去尋找台灣最佳的存活空間，也許賴總統對於他不能出國、不能訪問，搞不好他很高興，因為這也符合他一貫的戰略，他就是要升高對立。陸委會今日下午例行記者會，針對柯文哲諷刺「不能出訪，賴清德搞不好很高興」，陸委會發言人兼副主委梁文傑表示，他聽到這些話真的很錯愕，因為柯文哲在面對司法這段時間這一年多以來，其實就有人說柯文哲搞不好很高興，因為這樣可以挑動支持者的情緒、升高對抗，然後因為民眾黨是一個少數黨，所以最佳策略就是不斷地升高對立，支持者才不會散掉。梁文傑說，「我都說我不相信。因為沒有人說會被、被抓去關然後被判刑十幾年會高興的。我都不相信這種事情。」可是今天柯文哲可以說賴清德對於外交被打壓搞不好很高興，而且甚至他是明確指出來說這個是策略設計好的。這個就是為了選戰，這種說法他覺得是非常的不恰當。梁文傑表示，柯文哲實際上是散布一種陰謀論，「然後幫中共卸責，中共沒錯，錯的是賴總統。他實際上是在講這個。」在這樣台灣的外交被打壓全民都覺得憤慨的時候，一個重要的在野黨領導人居然可以講這樣的話，所謂言為心聲，就是你講這些話就反應出來你這個人，你的真正的思想到底是什麼。「我只能這麼說。」