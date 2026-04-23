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▲全國飯店針對家庭客推出全壽港粵雅集六人桌宴，將全壽樓港式飲茶經典菜色納入菜單。（圖／業者提供）

▲「掛爐北京烤鴨」是全國飯店傳承多年的招牌料理，一鴨三吃，家庭聚宴必點。（圖／業者提供）

母親節腳步近，星級飯店、餐廳訂位詢問進入高峰。有別於開放式餐廳一位難求的擁擠景象，台中老品牌全國大飯店，以「一家一室」作為差異性訴求，主打6人即可預訂獨立包廂，讓小家庭也能擁有專屬空間，享受溫馨用餐體驗。全國飯店表示，在館內多功能場域全面發揮下，釋出多間獨立包廂，讓家庭客群在不受干擾的環境下，享受飯店級餐飲服務。尤其母親節是屬於家人溫馨相聚時光，不論是想與媽咪好好說說話，或是全家開心合影留念，獨立廂房空間能讓賓客感受「賓至如歸」的自在，又能享有飯店專業的食藝服務，是最好的選擇。至於菜色是由資深主廚團隊掌杓，將館內歷年來備受好評的港式飲茶與江浙料理經典融入桌宴，延續飯店廚藝底蘊。其中「掛爐北京烤鴨」為飯店開幕至今的代表料理，選用飼育90天以上的櫻桃鴨，遵循古法工序風乾24小時後入炭火爐烘烤，一鴨三吃，是家庭聚宴的經典首選。今年母親節檔期，於5月1日至17日推出專屬桌宴方案，六人桌宴平日提供「全壽港粵雅集」每桌7,777元，假日主推「全國經典珍饌」每桌8,888元，均免收服務費。十人桌宴平日每桌10,000元起、假日15,000元起。另設北京烤鴨盛宴每桌16,800元，均另加一成服務費。凡於宴會前10日預訂15,000元以上桌宴，加贈主廚特製佳餚乙道。全國大飯店座落草悟道核心地帶，交通便利且鄰近科博館、勤美誠品與第六市場，用餐後可就近與家人沿草悟道散步，兼顧節慶聚餐與親子遊逛的雙重需求。包廂數量有限，預約電話：（04）2326-0022。