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▲張小磊因沒戲拍，選擇回到老家種田。（圖／微博@財凌寶）

中國短劇近期因受到AI技術衝擊，製作公司與串流平台都投入AI製作，就連演員也都用AI，導致許多演員紛紛失業宣布退圈。而繼日前有「中國短劇女王」的女星田園宣布退圈後，曾出演過近200部霸道總裁題材短劇的男星張小磊，也在受訪時認了因AI短劇而失業，所以回到老家青海種田，讓許多網友看到也忍不住嘆：「總裁變農夫了。」張小磊近日透露因AI衝擊而沒戲演，據陸媒《群眾新聞》報導，張小磊從2023年底開始拍攝短劇，主要以霸總題材為主，已拍了近兩百部短劇，一個月約可賺3到4萬元人民幣（約台幣13.8萬至18.5萬元），不料今年真人劇數量驟減，張小磊也認了受到AI影響，「索性我就直接想著回家種地了。」而目前他回到老家青海種地，用大棚種辣椒等經濟作物，前期已投入40萬人民幣（約台幣185萬元），尚未回本。不過他也樂觀表示：「有戲找我我就去拍戲，沒戲找我我就種地。」還感嘆：「我媽花錢種地供我上大學，我現在大學畢業回來還是種地，一個循環，每份收穫都實實在在。」張小磊沒戲拍回老家種地的話題，也引發大量討論，「霸總也回家種地了」、「短劇里最不缺的就是霸總，什麼周總、王總、霍總、顧總，十根手指頭都數不過來的霸總」、「之前還短劇搶占長劇市場呢，還沒個兩年半，短劇也被AI搶占了市場」、「AI都能演霸總了，下一次技術會捲走誰的飯碗，真的讓人深思。」不過也有許多人佩服他的能屈能伸，認為他毅然決然回老家種地也是一種創業。張小磊今年28歲，他在2023年底踏入短劇圈，以帥氣的外型條件，成為短劇中「霸道總裁」專業戶，兩年內參與拍攝了近200部短劇，包含《我財神錢多億點怎麼了》、《淨身出戶後我殺瘋了》、《出走的決心》等。但不料受到AI衝擊，真人演員陸續被取代，曾為霸總專業戶的他，也只能回老家種田。