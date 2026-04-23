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通勤族注意！6/7 前「基隆＝新竹」區間車常態性微幅延誤

▲台鐵表示，「內壢段臨時軌第 1 階段」工程切換施工結束之後，後續「慢行管控」將持續到6月7日，基隆=新竹間各級列車將出現常態性3至5分鐘延遲。（圖／台鐵公司）

桃園、中壢人週末注意！4/25、26部分車次停駛時間次看

▲4月25日(星期六)22時00分起至翌日4月26號(星期日) 06時20分止辦理壢段臨時軌第1階段工程切換施工，因此部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁。（圖／台鐵公司）

搭乘台鐵上下班的通勤族注意了！台鐵表示，為辦理「內壢段臨時軌第 1 階段」工程切換施工，4月25日（週六）22:00 起至 4 月 26 日（週日）06:20 止，針對「桃園＝內壢＝中壢」區間實施部分列車截短行駛及區間車停駛，後續「慢行管控」更長達44天，將影響基隆=新竹間各級列車，一直到6月7日將常態性3至5分鐘延遲，呼籲通勤族跟民眾要預留好行程彈性時間！除了本週末短暫的停駛接駁外，通勤族更需要注意的是長達一個多月的，台鐵表示，為確保路線切換後的行車絕對安全，工程路段（約 3 公里）將實施至 6 月 7 日。台鐵也表示，將在4月25日(星期六)22時00分起至翌日4月26號(星期日) 06時20分止辦理壢段臨時軌第1階段工程切換施工，指定日期部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁，旅客接駁計畫如下：（一）4月25日22時00分至4月26日00時20分。（二）4月26日05時00分至06時20分。1.桃園站：首班車22時00分、末班車：翌日00時20分。2.中壢站：首班車22時00分、末班車：翌日00時20分。1.桃園站：首班車05時00分、末班車：06時20分。2.中壢站：首班車05時00分、末班車：06時20分。（一）桃園=內壢=中壢間：4月25日約計24輛/天、4月26日約計14輛/天，客運車輛對開接駁，約每隔5~10分鐘1班，視情況機動增減班次。（二）上述接駁車輛開行以停靠臺鐵公司車站方式辦理，停靠站計有：桃園站、內壢站、中壢站。（三）請旅客依本公司同仁之嚮導至接駁點搭乘接駁車，各有關客運站(車)將公告周知並加強播音。