尼泊爾去年9月Z世代抗爭推翻政府，新任總理沙阿（Balendra Shah）率內閣3月上任，但內政部長古隆（Sudan Gurung）因投資爭議於週三辭職，成為第二位下台的內閣官員。
據法新社、路透社報導，38歲的內政部長古隆（Sudan Gurung）週三在臉書宣布離職，「近日，我嚴肅對待公民針對我的股份及其他相關議題所提出的質疑、評論與公眾關切」，他表示相關質疑應接受調查，但未提供更多細節，「對我而言，道德高於權位，沒有比公眾信任更大的力量了。」
尼泊爾去年9月爆發「Z世代抗爭」，該運動最初是為反對社群媒體禁令，隨後演變成反對貪腐及經濟困境的大規模示威，暴力衝突持續兩天，造成76人死亡、2500多人受傷。古隆在運動中扮演要角，今年一月加入全國獨立黨，並在選後出任內政部長，上任隔天就下令逮捕前總理奧利（K.P. Sharma Oli）及前內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak），並調查兩人在去年九月鎮壓「Z世代抗爭」中所扮演的角色，引發關注。
但古隆很快就陷入個人財務投資與資產的醜聞中，甚至被指控與一名涉嫌洗錢的商人有關聯，被媒體揭露隱藏部分財務投資。
總理沙阿的新聞助理達哈爾（Dipa Dahal）表示，內政部將由總理暫時接管。
沙阿現年35歲，從饒舌歌手轉戰政壇，曾擔任首都加德滿都市長3年。上個月他率領其成立僅三年的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party）在議會選舉中大勝，並出任總理。該黨承諾控制腐敗、提供優質治理與透明度。
本月早些時候，沙阿剛撤換了其勞工部長迪帕克．庫馬爾．薩（Dipak Kumar Sah），主因是全國獨立黨認定他濫用「職位尊嚴」，為其妻子謀取醫療保險委員會董事會成員的職位。
尼泊爾政府已成立一個由前最高法院法官領導的五人委員會，調查政客與官員的資產。這是沙阿上任後為解決尼泊爾貪腐問題而提出的「百項改革議程」之一。尼泊爾在透明國際（Transparency International）的貪腐感受指數中，在180個國家中排名第109位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
尼泊爾去年9月爆發「Z世代抗爭」，該運動最初是為反對社群媒體禁令，隨後演變成反對貪腐及經濟困境的大規模示威，暴力衝突持續兩天，造成76人死亡、2500多人受傷。古隆在運動中扮演要角，今年一月加入全國獨立黨，並在選後出任內政部長，上任隔天就下令逮捕前總理奧利（K.P. Sharma Oli）及前內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak），並調查兩人在去年九月鎮壓「Z世代抗爭」中所扮演的角色，引發關注。
但古隆很快就陷入個人財務投資與資產的醜聞中，甚至被指控與一名涉嫌洗錢的商人有關聯，被媒體揭露隱藏部分財務投資。
總理沙阿的新聞助理達哈爾（Dipa Dahal）表示，內政部將由總理暫時接管。
沙阿現年35歲，從饒舌歌手轉戰政壇，曾擔任首都加德滿都市長3年。上個月他率領其成立僅三年的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party）在議會選舉中大勝，並出任總理。該黨承諾控制腐敗、提供優質治理與透明度。
本月早些時候，沙阿剛撤換了其勞工部長迪帕克．庫馬爾．薩（Dipak Kumar Sah），主因是全國獨立黨認定他濫用「職位尊嚴」，為其妻子謀取醫療保險委員會董事會成員的職位。
尼泊爾政府已成立一個由前最高法院法官領導的五人委員會，調查政客與官員的資產。這是沙阿上任後為解決尼泊爾貪腐問題而提出的「百項改革議程」之一。尼泊爾在透明國際（Transparency International）的貪腐感受指數中，在180個國家中排名第109位。