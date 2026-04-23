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冬至本應是家人團圓的日子，彰化鹿港鎮一名52歲吳姓里長，卻因準備湯圓分工時與妻子起爭執，情緒失控下竟當眾揮拳毆打，甚至抓頭猛撞不鏽鋼台，導致妻子重傷昏迷，最終不治身亡。更離譜的是，案發後他還在臉書持續曬恩愛，營造家庭和樂假象，甚至試圖捏造不在場證明，全案引發社會譁然。案件經國民法官審理，法院今依殺人罪判處13年徒刑。事件發生於2024年冬至前夕，吳男為里內活動準備湯圓，而妻子卻一時失手煮焦導致倆人爆發口角。情緒失控下，吳男竟當眾出手痛打妻子，並抓住其頭部猛力撞擊不鏽鋼流理台2次。當時妻子雖已出現明顯不適與嘔吐症狀，但吳男卻未即時處置，反而轉身離開現場。直到隔日上午10時許返回後，吳男見妻子已全身無力、躺臥在離地約90公分高的躺椅上，竟先將覆蓋在她身上的外套掀開，再連踹2腳，導致妻子從躺椅摔落地面，頭部再次遭受重擊，當場倒地不起。至此，吳男才終於報案求救，但已錯失黃金搶救時間。被害人送醫後昏迷42天，最終因頭部外傷併發顱內出血、肺炎及呼吸衰竭死亡。法院審理指出，吳男雖未持兇器，但以暴力手段「教訓」妻子，行為已具高度危險性。合議庭認為他主觀上雖無殺人故意，但具傷害故意，且明知妻子傷勢嚴重仍未即時送醫，延誤至少20分鐘救援時機，對死亡結果具有直接因果關係。此外，吳男犯後不僅拔除監視器企圖掩飾犯行，還持續在社群平台營造愛妻形象，顯見犯後態度不佳。雖曾表示悔意，但未對被害人家屬作出任何補償。綜合犯案動機、手段及事後態度，最終依殺人罪判處13年徒刑。