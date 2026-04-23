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中華職棒樂天桃猿潛力重砲李勛傑去年休賽季進行「增重計畫」，從96公斤提升至106公斤，昨（22）日賽前受訪時，李勛傑表示，揮棒的力量跟去年相比，確實有感受到提升很多，唯一的困擾是要重新適應身體的平衡與力量，「現在可以掌握自己身體能儲存多少力量、釋放多少力量，能有效控制（身體）。」21歲的李勛傑畢業於平鎮高中，是2023年U18世界盃中華隊當家一壘手，該年中職選秀會第5輪入隊，是備受桃猿期待的內野潛力重砲。李勛傑去年在一軍出賽67場，169打數敲出40安、1轟，打擊率2成37。今年開季李勛傑一軍出發，12場比賽就敲出3轟、打擊率2成63。去年休賽季，李勛傑的體重是96公斤，目前則是維持在106至108公斤之間，等於休賽季4個月，李勛傑透過飲食、訓練，讓身體增重10公斤。對於目前的身體狀況，李勛傑很滿意，唯一的困擾是要重新適應身體的平衡與力量，「我算是滿快熟悉現在的身體，力量跟去年比，我覺得提升很多。」李勛傑表示，去年球季中就已經開始思考休賽季要如何加強自己的身體素質，「包括增加體重、肌肉量這些，不是那種一時的想法，而是想了很久。」李勛傑透露，高中時期就有嘗試了解關於身體的知識，吃的部分，除了有自己的想法，也有參考營養師的建議。李勛傑說，最主要是攝取蛋白質，實際一天進食的量，比例行賽多1.5倍到2倍，「但我休賽季是少量多餐，不是固定3餐。」李勛傑指出，大概在冬季聯盟時，開始發現自己身體重量有往上提升，冬盟一結束，李勛傑開始補足重量訓練，身體就開始有明顯的變化。李勛傑透露，春訓期間都還在摸索新身體，「現在可以掌握自己身體能儲存多少力量、釋放多少力量，能有效控制（身體）。」4月21日完成個人首次單場雙響砲，其中在面對富邦悍將陳品宏時，李勛傑敲出逆轉3分砲，他表示，那支全壘打並沒有用全力去揮擊，「當下的想法只想把球打紮實，有咬到就飛出去了。」