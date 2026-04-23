前公視董事徐瑞希2024年臉書發文退出台灣民眾黨，後來發現黨籍遭到註銷，她不服民眾黨未遵循正當程序，提告要求確認黨員資格存在，台北地院今（23）日下午判決徐瑞希勝訴。對此，民眾黨表示，對結果難以理解，待收到判決書看到理由後，將再請律師研議提起上訴。

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徐瑞希是台灣外籍工作者發展協會理事長，曾在2024年民眾黨不分區立委名單上排在第17順位，當年8月她在臉書控訴黃珊珊剝削移工權益並聲明退黨，因此民眾黨在12月20日註銷黨籍。

徐瑞希提告主張，她並未正式向民眾黨申請退黨，發文臉書為她個人帳號，文章沒有標記民眾黨或轉發給民眾黨，她也沒有通知媒體報導，民眾黨並未遵守黨章或法定程序就註銷她黨籍。北院今日下午判決徐瑞希勝訴。

對此，民眾黨發言人張彤回應說，對結果難以理解，待收到判決書看到理由後，將再請律師研議提起上訴。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...