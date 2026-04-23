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高德地圖紅綠燈秒數「準到爆！」 外界警戒：台灣交通資料外流？

交通局嚴正駁斥：系統完全隔離、不可能外流

國安疑慮升高 數發部：不排除限制使用

內政部表態：若影響國安不排除禁用

高德地圖恐被禁！他開嗆：特斯拉要不要也禁掉？

綠委呼籲別使用！名醫示警：中國不是正常的國家

中國的《國家情報法》明文規定，所有組織與公民都「必須」配合國家情報工作

中國導航APP「高德地圖」近來在台灣掀起討論，其新推出的「紅綠燈倒數計時」功能，與實際號誌幾乎神同步，精準度驚人，雖然非常便民好用，不過也引發外界對資安風險的高度關注，擔憂城市基礎設施遭到對岸監控。不料經報導，高德地圖在iOS、Android 下載衝到第一，《NOWNEWS今日新聞》整理相關討論，帶您一次看。高雄市議員郭建盟實地測試高德地圖發現，高德地圖在高雄部分路口顯示的紅綠燈秒數，與現場號誌幾乎零時差，精準程度引發外界恐慌，質疑這些即時交通資訊究竟從哪裡來？是否代表台灣的交通控制資料已遭外流？針對網路討論中國高德地圖於高雄市可顯示路口紅綠燈相關資訊一事，高雄市交通局火速回應，強調已第一時間展開全面清查，確認並無任何數據外洩情事，也未與高德地圖進行任何資料串接。交通局說明，市府核心號誌控制系統採「實體隔離」設計，所有時制資料均儲存在交控中心封閉環境中，與外部網路完全斷開，既無實體線路也沒辦法以無線連結，更未開放任何API介接介面，外部業者無法透過網路存取或操控相關系統。此外，交通局也指出，目前並未將「號誌即時秒數資訊」上傳至交通部的運輸資料交換平台（TDX），同時也強調系統運作持續由資安專家監控，確保交通控制系統在封閉、安全的環境下運作，全力守護本市交通秩序與市民資料安全。面對外界關注，數位發展部表示，依中國相關法規，企業與個人有配合政府情報需求的義務，這也代表著使用者資料恐存在被調取風險。目前已由資安單位進行檢測，並會同相關國安機關評估潛在影響。數發部強調，一旦確認存在資安或國安疑慮，將優先要求公部門停止使用，同時也建議民眾降低使用頻率，以避免個資外洩風險進一步擴大。面對外界持續升高的質疑，內政部長劉世芳今日公開表示，不論是高德地圖或其他具有資安疑慮的App，政府都會進行風險評估；若確認對台灣國家安全造成重大影響，就會採取限制甚至禁用措施。她也強調，原則上不只警察機關，所有公務機關都不應使用此類具資安疑慮的中國製App。針對是否能使用高德地圖，掀起兩派爭論，媒體人謝寒冰在《頭條開講》直呼，高德地圖記錄紅綠燈秒數這些大數據，跟國安危機扯不扯得上關係？問題在於，現在在記錄台灣這些大數據的，只有高德地圖嗎？所有的地圖不是都在做同樣的事？如果真的這麼害怕這些數據外流，會拍照的特斯拉要不要也禁掉？百萬網紅Cheap也在臉書發文表示，他出於好奇去下載，上面除了有紅綠燈倒數外，還真的滿詳細的，經過學校還要使用者開慢點，多車道也很清楚，會要使用者提早變換車道，但它把火車高架當成隧道就是了，堂堂科技島看到人家新技術，不去學，第一時間竟然是想禁用！不過，他猜之後可能就會有人來洗地說：「這東西是台灣玩剩的！」大批網友紛紛在Cheap發文底下留言表示：「都戰爭了，敵人還看你紅綠燈？」、「跟禁用小紅書一樣荒謬」、「先禁國家不意外，見不得別人好」、「數發部想禁 讓我更想去用了」、「高德有沒有整合測速照相跟區間測速啊？有的話無敵了」等。王義川今日表示，經過他和高雄市交通局確認後，目前在資安上看起來是沒有疑慮，但中國軟體還是會搜集大量個資，建議大家別使用。而台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱直言，從風險評估的角度，中國不是正常的國家，必須要認真建議大家，請不要使用高德地圖，以及其他高風險的中國應用程式。吳欣岱強調，台灣的資安院也多次提出警告，這類軟體在運作時，會大量收集使用者的動態位置，甚至可能讀取剪貼簿的資料。當這些資訊回傳到境外伺服器，就有可能落入特定部門手中。不僅使用者數據外流，當愈來愈多人的手機成為資訊漏洞，就可能成為攻擊台灣整體網路安全的破口。