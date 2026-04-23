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效力洛杉磯道奇1A的19歲「台灣賈吉」柯敬賢，今（23）日持續先發打第3棒、守左外野，順利走出昨戰低潮，單場繳出雙安貢獻，賽後打擊率上升至3成91，OPS為突破天際的1.239，連續2年都繳出遠高於聯盟平均的打擊表現，讓不少台灣球迷喊讚：「小柯，今年2A見！」柯敬賢2024年展開旅美生涯，去年迎來完整賽季，在新人聯盟出賽53場繳出OPS1.026的屠殺成績，下半季就被升上1A，但歷經短暫陣痛期，出賽32場打擊率僅2成19，最後整年在小聯盟總計出賽85場出賽、4轟、34分打點、打擊率3成10與OPS.876。柯敬賢今年返美後重新調整打擊姿勢，因而較晚開季，從1A起步的他打擊手感依舊出色，雖然昨戰4打數苦吞3K，但今日面對舊金山巨人1A，首打席就敲安上壘，第2打席則扛出左外野二壘安打，全場3打數2安打、還選到1次保送，賽後打擊率上升至3成91、攻擊指數1.239。此外本場柯敬賢的隊友，正是大聯盟賽揚強投史奈爾（Blake Snell），他今日在1A展開復健賽，花費32球投完一局，被打出3安打丟2分，還有1次保送，防禦率為9。