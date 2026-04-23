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民眾黨台中市議員江和樹今（23）日突然在臉書公開喊話，表示台中應該出一位總統，表態支持國民黨籍台中市長盧秀燕參選2028年總統。對此，前民眾黨新竹市黨部執行長林冠年直言，江和樹此時突然表態，是為了討好民眾黨主席黃國昌。林冠年在今（23）日政論節目《頭家來開講》指出，江和樹表態支持盧秀燕是「投桃報李」，試圖營造藍白合氛圍，為黃國昌鋪墊未來爭取副總統職位的可能性。林冠年認為，江和樹過去在柯文哲時期是台中市黨部主委，但黃國昌一上任就被撤換，如今江和樹試圖透過支持盧秀燕來轉個彎討好黃國昌，但在盧秀燕與國民黨都未表態的情況下，這種做法等於「拍馬屁拍到馬腳」。至於民眾黨內部紛爭，林冠年表示江和樹近期與李貞秀、周榆修的交鋒，核心在於地方勢力鬥爭，江和樹支持的議員參選人邱于珊民調早已勝出，但秘書長周榆修卻把公文擺在桌上遲遲不公布，林冠年直言：「因為他不想讓邱于珊、江和樹這一批人要組成黨團在台中造成勢力嘛，而且這一群人是黃國昌不喜歡的人。」他認為江和樹對此懷恨在心，才透過李貞秀的「大嘴巴」把「全黨周榆修最壞」這句話講出來。