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▲呂建德說明，未來會親自到北中南東第一線傾聽社工聲音。（NOWNEWS資料照／記者朱永強攝）

呂建德說，4大重點包括：

剴剴案遭保母虐死事件震驚社會。衛福部長石崇良今（23）日提到，下午會先和社工代表進行座談，由次長呂建德主持。呂建德也總結4大結論，研擬若未來有類似情況，可比照瑞士，以基金或保險方式處理司法訴訟、事後損害賠償等。呂建德說，今日召開社工團體及大專校院社工系所座談會，邀集第一線社工與學界專家，針對兒少保及社工執業責任等議題提出具體建言。與會意見主要聚焦在制度與實務落差，也將持續透過跨領域對話與實務交流系統化彙整。呂建德指出，督導的三司一署中，包括有保護社工、脫貧社工、負責脆弱家庭的公等，都牽涉社福法規及職務範圍等。他說，指引跟盤點中，有3大重點，如責任分工、作業流程、支持機制等，會明確讓執行社工有依據呂建德提到，目前會研議，社工未來可以比照「醫療糾紛」有基金或保險；執行業務時，如有觸法，未來相關訴訟、損害賠償等，可以協助社工；不過，細節仍在研議。至於與會社工的意見，呂建德形容，「他們非常支持。」呂建德也透露，自己昨天有到抗議現場，裡面的社工有非常多是自己的學生，「他們願意站出來，我覺得我這個老師是成功的。」他認為，表示大家對我們社工專業仍有熱情，但希望國家可以做更多事。呂建德表示，未來會親自到北、中、南、東的第一線傾聽社工聲音，了解他們的建議，「這次雖然是個危機，也是很好的轉機。」而明天將舉行的會議，主要是針對「保證人地位」是否恰當、剴剴案等，邀請法界、各方一同討論，呂建德指出，包括法理論的問題、有無過失等，明天也會跟法學界跟檢察官一起開會，讓法界了解社工執行業務的特性。預計會議至少會開3場。1.強化兒少保護與收出養制度，精進地方政府評估機制與媒合機構監管，並建立跨體系資訊共享，確保服務品質與兒少安全。2.就社工專業判斷與法律責任，持續邀集司法與實務界跨域研商，從制度與實務面整體檢視，釐清界線、促進銜接。3.參考現行醫事人員責任規範原則，審慎界定社工專業裁量與法律責任，兼顧專業支持與公共利益。4.中長期強化人力支持體系，從培育、留才、督導與減負著手，強化相關法律協助、研議責任保險與導入數位工具，逐步優化工作環境與職涯發展。