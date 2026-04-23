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114年度綜合所得稅結算申報自今（115）年5月1日起至6月1日止，財政部賦稅署長宋秀玲今（23）日表示，預估今年申報戶數將突破700萬戶，並有6大申報重點，包括基本生活費調高3000元、長照扣除額調高6萬元、放寬人工生殖醫療費用列報扣除及網紅課稅新規等，其中基本生活費調高估有202萬戶受惠，減稅利益129億元，長照扣除額調高約35萬戶受惠，減稅利益10億元。宋秀玲指出，今年綜所稅結算申報期間5月1日起至6月1日止，過往有些民眾喜歡「搶頭香」，在開放申報第一天就到各區國稅局辦理，不過，因為5月1日為國定假日，各地區國稅局不提供臨櫃報稅服務，可多加利用網路申報及線上繳稅，透過網際網路申報者，應於6月1日晚上12時前完成上傳申報。各地國稅局在5月25日至29日、6月1日各日中午也會加班受理申報，6月1日（結算申報截止日）收件時間延長至當日晚間7時，而申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間自4月28日至6月1日開放所得及扣除額資料查調，可透過3種方式，包括利用憑證及行動電話認證查詢、查詢碼查詢及臨櫃查詢。1、利用自然人憑證、行動自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證及其他經財政部同意的電子憑證或行動電話認證（手機門號、身分證統一編號及健保卡卡號）為通行碼，使用綜所稅電子結算申報繳稅系統，經網際網路查詢。行動電話認證限國人及使用本人月租型門號，且認證時須關閉WIFI。2、利用國稅局核發的查詢碼、稅額試算通知書上所載的查詢碼、以行動電話認證或憑證（不含醫事人員憑證及行動自然人憑證）透過網際網路至財政部電子申報繳稅服務網站申請取得的查詢碼，或以自然人憑證透過4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機列印取得的查詢碼，搭配「國民身分證統一編號」、114年12月31日戶口名簿上所載的「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報繳稅系統經網際網路查詢。3、攜帶身分證正本親自到各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處申請查詢，如委託他人代為查詢，代理人應檢附代理人身分證正本、委任書，及申請人身分證正本，如檢附申請人身分證影本，須切結與正本相符並由稽徵機關留存備查。一、財政部公告調整114年度每人基本生活所需的費用金額21萬3000元，相較113年度的21萬元，增加3000元。114年度申報戶基本生活費總額（即21萬3000元乘以申報戶成員人數），超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，該差額得自申報戶當年度綜合所得總額中減除，以保障人民的基本生活需求。二、自114年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，較上年度增加6萬元，並維持排富規定，今年5月申報114年度綜合所得稅時可適用。另提醒，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可逕依身分證明文件申請聘僱外籍看護，惟若要列報長期照顧特別扣除額仍應符合身心失能資格。勞動部114年7月31日以勞動發管字第1140511021A號公告得聘請外籍看護工的病症或病況，符合公告病症或病況的民眾，若無聘請外籍看護工而自行照顧者，得自行檢附相關證明文件列報長期照顧特別扣除額。三、個人於網路上發表創作或分享資訊，自社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如平台廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，如不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得（業別：表演人）。四、財政部114年10月16日說明，個人至衛福部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行療程，雖該機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，則該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。五、綜所稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，便利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。六、今年起4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單，家中無讀卡機者，亦可透過財政部電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。宋秀玲指出，去年綜所稅申報戶數693萬戶，由於滿18歲就可以自行申報綜所稅，今年預估會突破700萬戶。另外，以手機及網路報稅戶數持續增加，今年稅額試算適用約81.3萬件，較去年減少12.2萬件，並自明天就寄發稅額試算書表。