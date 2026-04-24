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▲中鋼公司舉辦115年度小港區孝親楷模表揚儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司攜手小港區17所國中小學共同舉辦115年度小港區孝親楷模表揚儀式，坪頂國小校長馬惠祺(右4)、太平國小校長翁瑞美(左1)及鳳鳴國小校長蘇靜好(左5)頒發學業績優獎學金給獲獎學生代表。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司攜手小港區17所國中小學共同舉辦115年度小港區孝親楷模表揚儀式。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司攜手小港區17所國中小學於22日下午，在小港區明義國小活動中心，舉辦小港區115年度馨情感恩鋼好有您—表揚孝親楷模及頒發學業績優學生獎學金儀式，場面馨情傳孝意，溫煦暖人心。中鋼公司舉辦小港區115年度馨情感恩鋼好有您—表揚孝親楷模及頒發學業績優學生獎學金儀式，是由中鋼公司公共事務處處長孫宏魁與小港區明義國小校長林淑芳共同主持，小港區公所區長周益堂、高雄市社會教育館館長黃昭誌、教育局督學吳翌菁、小港區坪頂國小校長馬惠祺、太平國小校長翁瑞美、鳳鳴國小校長蘇靜好等人，以及接受表揚的28位孝親楷模，和獲頒獎學金的51位績優學生及家長與會。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司為迎接即將到來的母親節，乃攜手高雄市小港區17所國中、國小，共同舉辦小港區115年度馨情感恩鋼好有您—表揚孝親楷模及頒發學業績優學生獎學金儀式，會中表揚28位孝親楷模及51位獲頒獎學金的績優學生，以資鼓勵，場面溫馨感人。孫宏魁說，感謝明義國小校長林淑芳及所帶領的團隊用心規劃此一活動，以及小港區各校長期以來對中鋼孝親楷模典禮的大力支持，中鋼自84年起長期舉辦孝親楷模及績優獎學金頒獎活動至今，中鋼公司的初衷是希望企業推動永續發展的同時，也協助提升地方文化內涵。明義國小校長林淑芳指出，感謝中鋼公司多年來深耕小港在地教育發展，看到孩子們在家長身旁一同接受表揚，是典禮中最美好的畫面，她說，中鋼每年舉辦孝親楷模表揚及績優獎學金頒獎活動，不僅肯定學子的優秀表現，也將孝親感恩的種子在孩子心中萌芽，期獲獎的同學持續發揮良善正面的力量，讓社會變得更加美好。