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▲對於零售業表現優於預期，統計處副處長陳玉芳說明，主因是「電子購物及郵購業」以及「資通訊及家電設備業」繳出好表現。（圖／經濟部提供）

經濟部統計處上月預估，3月零售業原本可能因伊朗戰爭帶動通膨壓力，影響民眾購買力而翻黑。但今（23）日批發、零售及餐飲3月營收出爐，零售業以3.2%成功守住正成長，統計處表示，主因是「電子購物及郵購業」以及「資通訊及家電設備業」繳出好表現，拉抬零售表現。今年3月，蘋果推出入門級智慧型手機iPhone 17e，成為「果粉」平價新選項；而三星Galaxy S26系列、小米17系列紛紛推出，帶動了安卓手機的另一波換機潮。統計處上月預估，3月零售預估為年減0.9%至年增2.1%，恐怕會再度翻黑。但今日公布3月數據，3月營收為1兆6,102億元，年增35.7%；零售業營收為4,056億元，年增3.2%；餐飲業營收876億元，年增2.3%，三者紛紛站上正成長。對於零售業表現優於預期，統計處副處長陳玉芳說明，主因是「電子購物及郵購業」以及「資通訊及家電設備業」繳出好表現，如線上購物多元趨勢拉抬業績，以及國際品牌新機上市，帶動手機買氣。統計處今也公布，今年第1季零售業網路銷售額為1,725億元，年增10.5%，受惠業者強化多媒體行銷及發展會員分級制度，提升消費者體驗，產品以手機、綜合商品、布疋及服飾品都繳出了好成績，電子購物及郵購業年增9.0%、綜合商品零售業年增9.3%、布疋及服飾品零售業年增5.9%，貢獻較為顯著。陳玉芳補充，內需去年第2、3季負成長，第4季轉正，主要是受到美國總統川普關稅，買車族進一步觀望讓汽車買氣直直落，但從4 月起基期相對低，加上政府汰舊換新補助，渴望讓汽機車需求在今年逐漸釋放，有機會呈現轉正，也讓內需產業可以有所展望。展望4月，統計處預估，營收預估年增22.5%到25.5%；零售營收預估年增2.9%至5.9%；餐飲業估年增2.0%到5.0%。據受查廠商對4月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為49.7、零售業為49.9、餐飲業為47.1，顯示4月份批發業、零售業及餐飲業營收將較上月減少。