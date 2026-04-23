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鳳凰城太陽今（23）日作客衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場，儘管第四節猛追分，終場仍以107：120輸球，系列賽連輸2場。太陽「惡棍前鋒」布魯克斯（Dillon Brooks）賽後將矛頭對準裁判，還怒噴雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）「身體有點脆」，「我以前看的NBA，喬丹（Michael Jordan）、年輕時的詹姆斯（LeBron James）都充滿身體對抗，我不明白現在為何會允許這些假摔、亂揮手臂之類的行為。」布魯克斯本場先發出戰，進攻端23投12中，三分球9投5中，攻下30分、5籃板與1助攻，防守上多次對位SGA，兩人在場上有諸多火花，後者本場雖然一度手指受傷退場，但仍攻下全場最高37分、5籃板與9助攻。布魯克斯賽後被問及吹判尺度時，直接批評裁判。「這是季後賽，是真男人的比賽。還記得我以前看球時，喬丹的時代、或是詹姆斯年輕時，那是充滿身體對抗的籃球。」布魯克斯隨後稱SGA「身體有點脆」，實際上，布魯克斯與SGA都是加拿大國家隊的成員，兩人多次在國際賽上當隊友奮戰，本場兩人的激烈交鋒也僅於場上，暫停時仍可以看到兩人互相嘴砲、開玩笑的畫面。