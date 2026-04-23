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中國導航APP「高德地圖」近來在台灣掀起討論，其新推出的「紅綠燈倒數計時」功能，與實際號誌幾乎神同步，精準度驚人，雖然非常便民好用，不過卻也引發質疑。內政部長劉世芳強調，若對國家安全造成重大影響，不排除採取限制甚至禁用措施。對此，資深媒體人羅友志調侃，政府到底是禁心安的？還是禁老百姓智商的？羅友志表示，又扯「國安危機」，這是「科技落差危機」啦，自己早就去查AI，說跟台灣行控資訊無關，就是長期數據分析，運算法是荷蘭相關科技，他也實測了一下，目前大概差2秒多鐘，就是一個AI數據分析。如果這個都要「禁用」，那以後不知道有多少AI數據分析的「通用技術」要禁用了。羅友志狠酸，小時候，爸爸說，看到別人好的，要學起來！現在，國家告訴人民，別人好的，要禁掉它！話說回來，連紅綠燈都可以長期被資料分享了，這個時代，禁到密不透風，到底是禁心安的？還是禁老百姓智商的？不然數發部搞個 「清德地圖」，讓大家來品香一下如何？