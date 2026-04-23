韓國三星電子員工今（23）日舉行大規模集會，預告將在下月21日發動總罷工，現場吸引了約4萬人參加，聲勢比預期的還要浩大，工會提出要將營業利益的15％分配為績效獎金，並取消績效獎金上限，但三星拒不接受，雙方談判陷入僵局。外界認為三星創立以來的第2次總罷工似乎已難以避免。
根據《韓聯社》報導，三星電子在半導體超級景氣帶動下，連續兩季創下歷史最佳業績，但亮眼的財報表現也成為勞資衝突爆發的導火線。三星工會23日下午在平澤晶片廠舉行大規模集會，吸引了4萬人參加，展現了其動員能力。三星工會已預告，將在5月21日至6月7日進行為期18天的總罷工。
三星電子今年第一季營業利潤達57兆韓元，工會委員長崔承鎬（音譯）警告，罷工期間每日可造成約1兆韓元損失，若進行18天大罷工，總共將讓三星面對20～30兆韓元的損失。
罷工也引發社會批評
然而另一方面，在中東局勢升溫、全球不確定性加劇的情況下，作為韓國經濟支柱的半導體龍頭發動罷工，也引發不少批評聲浪。有意見指出，半導體屬於景氣循環產業，工會的要求未充分考量景氣好壞的特性，三星好不容易因全球記憶體熱潮，獲得擴大投資與開拓新事業的機會，恐因罷工而付諸東流。
同時，三星也以可能出現占領廠區等違法行為由，向法院申請禁止違法罷工的臨時處分。
不過，工會認為要吸引優秀人才，提高報酬是理所當然的，且SK海力士去年就已經取消績效獎金上限，並將年度營業利益的15％用於績效獎金，三星沒理由不跟進。三星則強調，可以考慮提供特別獎勵，但無法接受取消績效獎金上限的規定，因為這將影響研發與未來事業資金的投入規模，進而削弱公司競爭力。
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三星電子今年第一季營業利潤達57兆韓元，工會委員長崔承鎬（音譯）警告，罷工期間每日可造成約1兆韓元損失，若進行18天大罷工，總共將讓三星面對20～30兆韓元的損失。
罷工也引發社會批評
然而另一方面，在中東局勢升溫、全球不確定性加劇的情況下，作為韓國經濟支柱的半導體龍頭發動罷工，也引發不少批評聲浪。有意見指出，半導體屬於景氣循環產業，工會的要求未充分考量景氣好壞的特性，三星好不容易因全球記憶體熱潮，獲得擴大投資與開拓新事業的機會，恐因罷工而付諸東流。
同時，三星也以可能出現占領廠區等違法行為由，向法院申請禁止違法罷工的臨時處分。
不過，工會認為要吸引優秀人才，提高報酬是理所當然的，且SK海力士去年就已經取消績效獎金上限，並將年度營業利益的15％用於績效獎金，三星沒理由不跟進。三星則強調，可以考慮提供特別獎勵，但無法接受取消績效獎金上限的規定，因為這將影響研發與未來事業資金的投入規模，進而削弱公司競爭力。