我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥今年股東會紀念品為美拉德色系環保旅行折疊袋，精美實用的禮物吸引不少人投資人關注。不過，市場因為台泥有8家法人徵求委託書，因此盛傳董事會將「提前改選」。台泥今（23）日表示，提升委託書徵求人家數，是為避免股東領不到紀念品，本次股東會議案提案期間已截止，並無任何涉及董事選任或改選。台泥股東會開會通知單已在近期陸續寄發，而台泥股東人數自2017年的14.5萬人一路攀升至55萬5,646人，創台泥80年來新高。而台泥近年股東會紀念品屢屢成為市場焦點，從水泥質感生活用品、去年廣受好評的環保蓋毯等，多在發放前便引發高度詢問。不過去年股東會紀念品，發生部分股東領不到紀念品、導致抗議電話不斷的情況。台泥說，去年雖委託6家徵求人，但持股額度僅4天便全數滿額。礙於法規限制，單一「徵求人」能收受的委託書設有已發行股份總數3%的上限。今年股東人數比去年增加3.7萬人，為避免重演領不到紀念品、導致抗議電話不斷，因此台泥把委託書徵求人增加至8家，藉此提高法定受託總額度、高整體的受託股份容許量，最重要為提升股東領取紀念品的便利性。台泥發言人葉毓君指出，根據過往經驗，實務上真正親自前往台泥大樓參加股東會，或是透過電子投票後再另行領取紀念品的股東「極其少數」。絕大多數的小股東仍習慣透過全台委託書徵求據點辦理兌換，這些據點都與各徵求法人機構相互配合。外界傳言董事會將「提前改選」純屬子虛烏有，台泥強調，今年股東會議案提案期間已截止，目前並無任何涉及董事選任或改選之事項。葉毓君澄清，股東會委託書自寄出後至5月22日股東會當日有效，「股東會結束後，委託書就不具任何效力，可以說等於廢紙一張。」她表示，董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃。目前徵求委託書的唯一目的，是希望通過開會門檻。台泥補充，公司長期股務代理機構為中國信託，依據《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》，若涉及選舉議案時，須由非原股代之機構辦理徵求，這是制度性安排，外界無須過度想像。