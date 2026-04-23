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針對台北畜產公司長期管理費收受機制紊亂，民進黨台北市議員洪健益今（23）日質詢直指，畜產公司無視《農產品市場交易法》規定，長期向承銷商單邊收費，要求畜產公司應立即回歸法制，由供應人與承銷人平均負擔管理費，若畜產公司無法徹底改革此一「十幾年的陋習」，將持續監督到底。針對目前一至四月份仍有大量攤商因不滿收費比例而拒繳管理費的現況，洪健益今日在質詢時指出，《農產品交易法》相關法規與管理細則內容明確指出：「承銷管理費應由供應人及承銷人平均負擔」，雖然法律未禁止「代繳」，但其前提必須建立在「雙方合議」的基礎上。洪健益質疑，畜產公司董事長楊靜宇誤導市府高層、副市長，宣稱可單邊收費，實際上並未取得承銷商同意。洪健益也將北農、漁產、花卉等四大公司進行對比，指出其他農產批發市場皆具備完善的拍賣或議價機制，並透過銀行進行透明的金流代收代付。反觀畜產公司，至今仍缺乏批發機制，且管理費收受與資料建立極度落後；洪健益痛批，「畜產公司每年領取市府預算，卻連最基本的供應人名冊與收費制度都建立不全，甚至將行政怠慢的責任推給承銷商。」楊靜宇竟回覆，「我們從一月到今天為止，仍然有一大部分的承銷業者，並沒有繳納管理費，依照我們在簽訂的合約裡面，沒有繳納管理費，很多權益措施都會受到損害」，所以希望能夠在四月底以前，把一到四月的管理費收完。洪健益聽及該說法隨即痛批，如今承銷商已明確表達不同意全額負擔，畜產公司即應依法開立一半費用的單據，而非以滯納金或損害權益為由威脅攤商，畜產公司不得藉此限制攤商權益，「攤商並非不繳錢，而是願意依法繳交『應負擔的一半』。公司不收一半，卻說人家不繳，這邏輯完全錯誤。」楊靜宇隨後表示，目前正積極與養雞協會對接供應人資料，預計將在兩週內向議會回報進度，並研議落實雙邊收費的具體營運方案。洪健益嚴正聲明，若畜產公司無法徹底改革此一「十幾年的陋習」，將持續監督到底，捍衛市民與攤商權益。