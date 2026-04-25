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▲PRADA在片中象徵了權力與地位，剛好符合米蘭達（中）「時尚女魔頭」的形象。（圖／二十世紀影業提供）

好萊塢電影《穿著PRADA的惡魔2》即將於4月29日全台上映。雖然這是續集，但仍有不少人好奇為什麼是「PRADA」，而不是其他品牌。《NOWNEWS今日新聞》也為大家解析電影叫PRADA的5個原因，首先PRADA帶領反時尚潮流，是當時時尚權力象徵；米蘭達（梅莉史翠普 飾）「時尚女魔頭」的形象，完美符合PRADA品牌意義；她為了鞏固地位，犧牲婚姻與私生活，也證明了她對權力的重視。不僅如此，安海瑟薇飾演的安迪從純真到事業成功的女性，以及「米蘭達」角色原型的性格，都呈現了PRADA的特質。《穿著PRADA的惡魔》第一集在2000年代初期製作，當時的PRADA透過創新布料與獨特的藝術感，一度被稱為反時尚「Ugly Chic」的風格，幹練、摩登的設計，充滿了女性獨立與自信的氣質，精準定義了現代菁英女性的形象，成為當時時尚權力象徵的代名詞。而PRADA在片中不僅是一個時尚品牌，更象徵著權力與地位。而這些特質也與片中梅莉史翠普飾演的《伸展台》雜誌主編米蘭達非常相似。米蘭達在片中以嚴苛、專制、難以伺候且令人畏懼的作風著稱，她代表了「野心、權力與代價」，在時尚界擁有極大影響力。她的時尚眼光、美學、趨勢的判斷，都直接決定了全球服裝產業的走向。作者勞倫維斯貝格爾（Lauren Weisberger）還以PRADA高跟鞋形容時尚女魔頭形象，「惡魔不一定都長著牛角、拖著長尾巴，惡魔也可能穿著時髦的PRADA高跟鞋，悄悄出現在你身邊。」米蘭達將個人的情感需求放在工作之後，進而導致了婚姻的破裂與私人生活的孤獨，呈現了登上頂峰必須付出的犧牲，以及女性在職場追求成就時，承受的刻板印象與真實壓力。在那由男性主導的商業環境中，米蘭達被迫採取了比男性更強硬、更冷血的姿態來鞏固自己的地位。對於身處時尚高層的人來說，穿著頂級品牌是進入這個圈子、被視為「自己人」的入場券與保護色。像是另一位片中女主角安迪（安海瑟薇 飾），她從一名對時尚不在乎的純真女孩，逐漸被「惡魔」米蘭達的時尚世界同化，開始穿戴名牌、追求物質，並最終在追求成功的過程中，被迫換上名為「PRADA」的盔甲，成為事業成功的獨立女性，打進了時尚圈。《穿著PRADA的惡魔》上映以來，「米蘭達」一角因強勢作風與時尚權威形象，被認為是影射《VOGUE》前總編輯、現任《VOGUE》全球編輯總監的安娜溫圖。不過在訪問中，梅莉史翠普親自為觀眾解答，強調角色並非以她為藍本，表示米蘭達的靈感是來自麥克尼可斯與克林伊斯威特。梅莉史翠普表示：「如果這兩人有個孩子，那就是米蘭達。」她形容尼可斯在片場帶有狡黠幽默，即使語氣犀利仍充滿魅力；而伊斯威特則以低調權威著稱，說話輕聲卻讓所有人不得不專注傾聽，這些特質共同塑造了米蘭達的獨特氣場，也在電影播出的多年後還給了安娜溫圖清白。