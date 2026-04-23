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16萬名股東注意！宏達電股東會紀念品今（23）日揭曉，今年一樣走設計質感、實用兼具路線，為「HTC 三角肩背包」，雖然沒像過去一樣豪發一支手機，但與他家紀念品多為商品卡或民生用品相比，吸引市場注意，此次零股小股東也能領取。宏達電股東會紀念品近年因兼具實用性與時尚感，持續成為股東間關注焦點。宏達電指出，「HTC 三角肩背包」設計兼顧輕便與實用，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶；展開後則可作為時尚肩背包使用，滿足日常外出、多元穿搭與隨行收納需求。包款採用防潑水材質，提升耐用性，並附有登山扣環設計，可靈活應用於不同生活情境，兼具功能性與風格感。宏達電強調，不同於一般股東會紀念品多以商品卡或民生用品為主，更著重於打造能真正融入日常生活、兼具設計感與使用價值的質感好物。近幾年宏達電一推出紀念品即迅速索取一空，如廣受好評的多功能後背包、隨身保溫杯袋組、雙面抗UV機能帽、多彩環保對杯，每年紀念品皆以獨特設計，展現公司在科技創新之外，並對生活美學與人文品味的重視。