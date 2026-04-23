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台股23日震盪幅度大，早盤一度逼近39000點，高點落在38921點，但9點半後急殺，低點落在37164點，高低振盪超過1700點，是否漲多了？摩根投信於今日指出，市場投資終將回歸基本面，台股在AI浪潮推升下已發生結構性改變，目前的本益比反映的是強勁的盈餘增長，並非如表面所見的昂貴。摩根環球市場策略師林雅慧指出，台股過去表現與電子產品出口息息相關，若僅以過去20年平均14.4倍的本益比衡量，當前約18.6倍的本益比看似偏高。然而，受惠於AI趨勢，台廠供應鏈出口規模大幅擴大，帶動每股盈餘（EPS）持續上修，最新獲利年增率已來到35%。對照此強勁成長率，台股目前的估值實則維持在合理範圍。在ETF投資趨勢方面，摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉觀察到，投資人對收益來源的需求已較過去更加積極。由於市場波動加劇，不再滿足於傳統的股息或債息，今年台灣發行的主動式ETF開始運用「掩護性買權（Covered Call）」等策略，顯示投資人正主動尋求更多元、更積極的收益來源。根據投信投顧公會最新統計，台灣主動式ETF開放僅一年多，資產規模已達新台幣2982億元，2026年初至今就大幅成長逾1020億元，受益人數佔整體基金規模的市占率成長至6.78%。