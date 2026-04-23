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「採購項目、匡列金額」朝野沒共識 藍綠互槓

是否納入第二波軍購案金額 藍營保留討論空間

部分條例朝野獲共識 該條例施行至122年底

立法院卡關已久的國防特別條例草案，今（23）日在院長韓國瑜的召集下，各黨團再進行二度協商，但經過3小時的討論，在軍購深水區「採購項目、匡列金額」三黨仍無共識。韓國瑜呼籲各黨團持續保持溝通，因此預計下週一（27）日下午2點半將再度召開朝野協商，盼黨團幹部能如期參加。關於「採購項目、匡列金額」沒共識，主因在於藍白堅持只通過「已收到發價書」軍購，而委製、商購部分則應編入年度預算。但民進黨團仍堅持1.25兆，國防外交委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，年度預算每年最多只能增加87億，因此才需要有特別條例來支持。從中東戰爭案例來看，像是無人載具無法迅速從外面得到支援，無法只靠外購，需要在國內生產，若沒有足夠金額的支持，民雄科技園區的廠商不敢開產線。國防部長顧立雄則認為，美國印太司令部指揮官塞繆爾·帕帕羅（Samuel Paparo）都已經明確表示無人載具的重要性不單純只是國防自主，而是防衛作戰的需求。若從俄烏戰爭來看，台灣完全沒有韌性可言，國防部必須要藉由這個預算穩定來源來讓產業的人有信心。「我們的立場就是堅持1.25兆，不是再那喊一個價格，那項目呢？若按照第五條的採購項目內容，那我想金額就是110億美金，因為只有五項知會國會的項目，這很顯然我們沒辦法接受。」但國民黨籍召委馬文君不認同，既然無人機載具這麼重要，為何在有史以來最高的國防預算中卻沒有把它列入公務預算？國防自主講這麼久，這很重要，但為何最近編了很多預算都是外購？為什麼以前台灣產線可以做的事情，現在要外購？眼見雙方僵持不下，國民黨立委牛煦庭喊話，盼朝野相互保留空間，朝向求取共識的方向來討論，否則現在的僵局該如何解決？最後，韓國瑜宣布此條例暫時保留。針對國民黨團提出來的第二階段特別條例內容，今協商時，並未進行討論，恐得等下禮拜一才有機會進一步論述。據了解，此部分是為第二波軍購案做準備，因日前美國議員拜會立法院時，就透露相關發價書在數週內會公告。這也是為何昨（22）日民眾黨主席黃國昌會拋出軍購案金額會上看8千億的原因，因為第一波3800億，再加上第二波的4500億，總計超過8千億元。除了部分條例未達成共識，需等下次協商再討論外，像是國防特別條例草案的名稱，在上次協商時就已達成共識，採用民眾黨團所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。另外，今也通過特別條例所列預算的執行規定。一、審計機關應依法辦理審計；二、主管機關依預算法規定辦理流用前應經立法院同意；三、國防部應專案列管及考核本條例所列計劃的執行，並將執行進度及績效，每會期向立法院提出專案報告；四、國防部及其上級機關，應依法執行並落實監督機制，確保國防預算確實投入戰力建構。而本條例施行屆滿之日次年5月底前，國防部應就其實施成效做成總結報告，並送立法院。關於國防特別條例及其特別預算的施行日期與到期日，朝野黨團取得共識並通過，自公布日施行至民國122年12月31日止。本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時，得經立法院同意延長。