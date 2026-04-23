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中華職棒富邦悍將今（23）日進行球員異動，將捕手林岱安下放二軍，林岱安本季透過FA（自由球員）資格，以7年5600萬大約加盟悍將，但開季打擊狀況不理想，打擊率仍是0，悍將另外註冊內野手王苡丞；統一7-ELEVEn獅今日下放外野手田子杰，另外註冊投手林子崴；樂天桃猿下放投手劉家翔，拉上內野手董順傑。林岱安去年季末提出FA資格，最終以7年5600萬大約加盟悍將，不過開季至今林岱安在打擊端的表現不盡理想，出賽8場，11打數無安打，打擊率0，貢獻1分打點，今日遭到下放，一軍捕手剩下張進德、戴培峰。此外，悍將今日註冊內野手王苡丞，2021年選秀第2輪入隊，去年在一軍無出賽紀錄，本季在二軍出賽12場，打擊率2成86，另外敲出1轟。獅隊今日下放外野手田子杰，本季一軍出賽15場，打擊率僅1成82。田子杰4月5日對中信兄弟敲出生涯首轟，但近期打擊狀況不理想。獅隊另外註冊左投林子崴，去年一軍15場登板，防禦率3.97，本季在二軍出賽3場，防禦率0。桃猿劉家翔昨日對富邦悍將繳出5局失1分好投，拿下職棒生涯首勝，今日按照教練團原定計畫下二軍，桃猿拉上內野手董順傑，本季在二軍出賽10場，打擊率高達3成94，狀態相當火熱。