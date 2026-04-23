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▲交通部澄清政府從未提供相關號誌資料給高德，倒數功能是透過大量導航數據、定位、車速變化等進行推估。（圖／ChatGPT生成）

交通部澄清：沒有給資料 不是介接官方號誌系統

高德地圖怎麼算出秒數？關鍵靠GPS、車速與停等時間

▲實際使用高德地圖，其實App內不少功能台灣都尚未開通，店家資訊也不夠完整，圖資的更新也不夠即時，要用來取代Google地圖可能還需要一點時間。（圖／手機截圖）

中國高德地圖近日在台灣爆紅，原因就在於部分路口能精準顯示紅綠燈倒數秒數，到底是怎麼辦到的？數發部也指出，該功能是利用即時交通移動偵測與外部地理資料達成，但因為擔憂有資安疑慮，傳聞有可能該App在台灣會被禁用。高德地圖最近在台灣掀起話題，除了提供導航、3D街景等功能，還能在部分台灣道路顯示紅綠燈倒數秒數。由於這項功能在不少用戶實測下表現相當精準，進一步引發外界質疑，台灣交通號誌資料是否外流。針對外界疑問，交通部明確表示，政府從未提供相關資料給高德地圖，民眾不必擔心。交通部指出，台灣的「運輸資料流通服務平臺（TDX）」並沒有紅綠燈即時秒數資料，也沒有提供任何API讓業者介接號誌資訊；相關號誌控制資料僅供地方政府交通管理使用，並透過政府專用網路與防火牆保護，非授權單位無法讀取。高雄市政府交通局也同步回應，經內部清查後確認資料未外洩，號誌控制系統採實體隔離架構，外部無法直接存取，現階段沒有證據顯示高德地圖是透過侵入政府系統取得資料。交通部進一步說明，高德地圖上出現的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」而來。簡單來說，當大量用戶開著導航上路時，App可蒐集到GPS定位、車速變化，以及車輛在路口前停等多久等資訊，再反推出該路口號誌切換的規律，進一步預估剩餘秒數，不是政府直接提供的官方倒數，而是靠演算法算出來的預測結果。