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阿金緝毒犬誤判了！海關竟當場飆罵牠

▲海關緝毒犬的訓練相當嚴謹，10隻幼犬培養到最後有7隻會在考核期間淘汰，只能轉型當其他工作犬，因此緝毒犬都是菁英級別的存在。（圖／海關緝毒犬臉書）

阿金沮喪畫面惹哭百萬人！眾怒吼：明明很努力了

▲緝毒犬都是狗狗界中的菁英，但也會有出現失誤的時候。（示意圖／桃園機場公司）

世界各國機場都會派駐嗅覺靈敏的緝毒犬值勤，守護國境，防止有害物質、病毒侵擾。日前有名日本旅客在墨西哥機場過境期間，行李被一隻緝毒犬黃金獵犬大聲吠叫，海關大動作搜查後卻發現，只在包包裡找到泡麵，牠疑似誤把泡麵當成違禁品，結果海關搭檔竟氣得當場飆罵阿金，讓狗狗沮喪地趴在牆邊，畫面曝光後迅速引爆全球百萬網友不捨。社群平台Threads上一名為「ともき」、正獨自環球旅遊的日本網友，14日分享自己過境墨西哥機場時的一段小插曲。ともき透露，當時他攜帶的行李突然被一隻品種為黃金獵犬的緝毒犬大聲吠叫，因此他被機場工作人員攔下，所有行李被海關重新翻開檢查，最終只搜出一包泡麵，推測緝毒犬是誤將其味道當成禁藥。ともき回憶，海關與其他檢查人員對於這個發現感到非常生氣，甚至當眾對這隻緝毒犬發火，怒吼說：「別為了這種東西亂叫！」，讓現場所有旅客一度嚇壞、傻眼。ともき還在貼文中附上一張照片，拍攝對象正是該隻緝毒犬，牠在被人狠狠訓斥失誤後，整隻狗蜷縮身體靠在牆壁邊，露出一臉非常委屈又沮喪的樣子。貼文發布後，吸引逾210萬人次瀏覽，各國網友紛紛為這隻緝毒犬抱不平，「可憐的護國神犬」、「是在兇什麼，人類自己來聞啊」、「狗狗明明很努力認真工作了，不要罵牠嘛」、「幹嘛對狗狗兇！牠很辛苦，你行你自己上啊！」、「杯麵根本跟毒品一樣會上癮啦，狗狗你沒錯！直接當毒品也行！錯的是人類啦」、「領犬員自己去找毒品試試，就不信都不會出錯」。事實上，海關緝毒犬的訓練重相當嚴謹，從幼犬時期就要開始培養能力，一開始先採取「遊戲化」方式進行，讓狗狗在「工作中玩耍」，建立對毒品氣味的敏感度與尋找慾望，等到培養出辨識能力之後，1歲時就會經過連續13週的緊密課程，通常只有30%狗狗能通過考核，因此每一隻緝毒犬都是菁英中的菁英了！而在台灣，目前緝毒犬都是由拉不拉多犬擔任，且依法只能執勤7年，之後就要退役，但因為緝毒犬都很聰明乖巧，因此在認養市場相當熱門。