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針對台中銀爆行員勾結詐團洗錢，金管會今（23）日表示，此案是去（2025）年檢查局進行一般業務檢查時，發現金流異常且疑似有行員與不法集團往來，隨即依《刑事訴訟法》第241條規定，主動將相關事證移送調查局，近期也將約談台中銀行總經理到會說明，除了要求釐清案情經過，更要求高層必須立刻、認真地處理內部管控疏漏。對於此案，台中銀行今日也發布重訊及聲明說明，除在重訊強調，此訴訟案目前已進入司法程序，一切靜待法院審理，對公司財務及業務尚無重大影響，聲明也表示，因案關人員已遭起訴，將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相，台中銀從未、亦絕不容許任何參與或協助不法之行為，對於市場上不實的指控或誤導性言論，深表遺憾並不排除採取法律行動。台中地檢指出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，並依違反銀行法等起訴7人。金管會今日表示，此案是金管會檢查局去年對台中銀行一般業務檢查，發現金流異常且疑似有行員與不法集團往來，因此，依《刑事訴訟法》相關規定，在去年底主動將相關事證移送調查局，並持續配合檢調偵辦需求提供資料，隨著檢調發動約談，台中銀行才向金管會通報「重大偶發事件」，金管會對此案也有相當掌握，並要求台中銀行提出陳述意見。金管會也重申，對於金融從業人員涉及詐騙集團勾結採取「零容忍」態度，近期將約談台中銀行總經理到會說明，除了要求釐清案情經過，更要求高層必須立刻、認真地處理內部管控疏漏。在懲處部分，將依據責任地圖，視涉案程度與督導缺失，追究相關主管甚至是更高層人員的責任，目前金管會也正透過場外監理與金融檢查，高度關注台中銀行董事會的運作與公司治理狀態。