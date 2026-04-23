一名28歲的女觀光客因爬上義大利佛羅倫斯的知名景點「海神噴泉」（Neptune fountain）雕像，觸摸涅普頓的生殖器，遭警方起訴，官方預估修復費用高達5000歐元（約新台幣17.5萬元）。
據衛報報導，這名觀光客在爬上海神噴泉後，就被警方發現並被迅速帶走。佛羅倫斯市議會聲明，這名未公布國籍的28歲觀光客向警方表示，她是因為朋友慫恿去挑戰婚前惡作劇，才會去觸摸涅普頓的生殖器。
這座噴泉由雕塑家巴托洛梅奧．阿曼納蒂（Bartolomeo Ammannati）創作，是科西莫一世．德．美第奇（Cosimo I de' Medici）於1559年委託製作，旨在慶祝其子法蘭西斯科一世與奧地利大公夫人喬安娜的婚禮。噴泉基座描繪了羅馬海神涅普頓（Neptune），底座則是拉著貝殼狀戰車的海馬。
市議會的專家巡視後發現，這名遊客爬上雕塑的行爲，造成「輕微但不可忽視的損害」，受損部位包括被她踩踏的海馬腿部，以及她抓握的飾帶部分。
官方估計修復費用高達5,000歐元（約 17.5 萬台幣）。警方已依「毀損藝術及建築資產罪」起訴該名女子。
這也並非首次有遊客嘗試爬上海神噴泉等藝術品。2005年，一名遊客爬上雕像，導致涅普頓斷手、戰車受損，此後市府就裝設監視器；2023年，一名德國遊客為了自拍爬上噴泉，也造成重創；同年夏天，一對情侶也試圖爬上米開朗基羅廣場上的《大衛像》複製品；2024年，曾有一名青少年躲在聖母百花大教堂內過夜，隨後爬上圓頂自拍並上傳Instagram。
佛羅倫斯市議會美術室主管喬治．卡塞利（Giorgio Caselli）指出，遊客為了「挑戰」而攀爬古蹟已成為一種趨勢，她批評這些遊客缺乏尊重，「人們尋求與古蹟的物理接觸，完全背離了我們對文化遺產所期待的情感與智力認知。我們絕不能對這種無知與膚淺的行為有任何良心上的讓步。」佛羅倫斯每年吸引約1,600萬名遊客，過度旅遊（Overtourism）帶來的亂象，已讓當地人對觀光客充滿戒心。
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這座噴泉由雕塑家巴托洛梅奧．阿曼納蒂（Bartolomeo Ammannati）創作，是科西莫一世．德．美第奇（Cosimo I de' Medici）於1559年委託製作，旨在慶祝其子法蘭西斯科一世與奧地利大公夫人喬安娜的婚禮。噴泉基座描繪了羅馬海神涅普頓（Neptune），底座則是拉著貝殼狀戰車的海馬。
市議會的專家巡視後發現，這名遊客爬上雕塑的行爲，造成「輕微但不可忽視的損害」，受損部位包括被她踩踏的海馬腿部，以及她抓握的飾帶部分。
官方估計修復費用高達5,000歐元（約 17.5 萬台幣）。警方已依「毀損藝術及建築資產罪」起訴該名女子。
這也並非首次有遊客嘗試爬上海神噴泉等藝術品。2005年，一名遊客爬上雕像，導致涅普頓斷手、戰車受損，此後市府就裝設監視器；2023年，一名德國遊客為了自拍爬上噴泉，也造成重創；同年夏天，一對情侶也試圖爬上米開朗基羅廣場上的《大衛像》複製品；2024年，曾有一名青少年躲在聖母百花大教堂內過夜，隨後爬上圓頂自拍並上傳Instagram。
佛羅倫斯市議會美術室主管喬治．卡塞利（Giorgio Caselli）指出，遊客為了「挑戰」而攀爬古蹟已成為一種趨勢，她批評這些遊客缺乏尊重，「人們尋求與古蹟的物理接觸，完全背離了我們對文化遺產所期待的情感與智力認知。我們絕不能對這種無知與膚淺的行為有任何良心上的讓步。」佛羅倫斯每年吸引約1,600萬名遊客，過度旅遊（Overtourism）帶來的亂象，已讓當地人對觀光客充滿戒心。