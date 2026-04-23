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立法院長韓國瑜今（23）日下午協商軍購條例，但在項目、金額仍卡關，下周一將再次協商。不過同一時間，美國在臺協會作東，邀請多名藍委和台美合作項目產業座談。據《NOWNEWS今日新聞》了解，此次座談是某藍委居中穿梭，商請AIT促成，包括美國三大軍火商巨頭洛馬、雷神、諾格高層全到，與會藍委和辦公室助理約莫10多位，主要針對台灣無人機、AI產業發展探討，雙方針對具體產業發展，給予立委許多了解，一名與會藍委更表示「跟他們座談一次比跟國防部討論十次有意義」。美國在台協會今天下午3時到5時，邀請在野黨陣營和合作產業座談，包括外交國防委員會藍委徐巧芯、黃仁、黃建賓；盧媽三子中的羅廷瑋、黃建豪、立委葛如鈞、張智倫、葉元之、李彥秀等人皆親自到場，另外洪孟楷、陳菁徽、廖偉翔也都派助理到場聆聽，民眾黨籍的外交國防委員會立委王安祥和藍委牛煦庭，則由於軍購協商，無法到場。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，該場會議由美國在台協會政治組長羅峻平主持，應邀前來的軍工產業超過十來家，包括美國三大軍火商巨頭洛馬、雷神、諾格高層都有到，無人機、AI無人艇廠商也都有來，其中包括雷虎科技董事長和shield AI執行長也親自到場。側面了解，該場會議主要是某立委居中穿梭促成，希望透過產業研討會，對於台灣的無人機、AI產業發展進行探討。有出席立委向記者表示，就是因為國防部對於在野黨立委的說明都太狹隘，所以才由AIT邀請產業QA，更說「跟他們座談一次比跟國防部討論十次有意義」。與會藍委也透露，過程當中有立委問很多尖銳的問題，包含交貨延宕？商購透明度？技術轉移？是否能使用台灣人才？廠商也都直球對決，有廠商透露，彈簧刀無人機早就給美國政府了，但美方軍售速度很慢；另也有廠商說，「商購有合約，也可以列懲罰條款，甚至進度期程罰款，願意做到完全透明」；此外也有廠商表示，「技術移轉後可以讓台灣自由運用，出口也可以」。藍委更指出，軍火大廠表示「先了解一下用途，確認沒問題也可以出口」，同時也承諾跟台灣的合作不只是組裝，會做重要技術的移轉；也有廠商根據烏克蘭的經驗，承諾無人機交貨可以在3至5個月內。另名與會藍委表示，這場會議就是產業研討會，過程沒有討論什麼預算多少幹嘛的，但對於具體產業發展，給予很多了解的空間，整場會議相談甚歡，原定2個小時還延長時間，「產業界相對願意分享一些 know how ，而不是像國防部每天談錢」，更指出台灣的優勢、未來合作方向等。