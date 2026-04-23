高雄新左營站驚傳針孔偷拍案，引發社會關注。一名40歲鍾姓男子為高鐵員工，涉嫌自去年3月至12月間，在台鐵男廁小便斗裝設針孔攝影機，偷拍時間恐長達9個月以上，粗估受害人數可能多達上千人。橋頭地檢署今（22）日已傳喚鍾嫌到案說明，案情持續擴大調查中。

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台鐵表示，去年12月16日下午4時40分，清潔人員在新左營站北側男廁打掃時，發現小便斗上方有疑似針孔設備，隨即通報站方並報警處理，後續由鐵路警察展開調查。

檢警追查發現，鍾姓男子疑自去年3月起，多次於台鐵廁所區域安裝攝影設備，長期偷拍如廁畫面。橋頭地檢署隨即指揮鐵路警察局高雄分局偵辦，並於今年4月14日發動搜索，查扣電腦與手機等證物，進行數位鑑識，以防止影像外流。

對於涉案的鍾姓男子為高鐵員工一事，高鐵公司表示，此案屬員工個人行為，且事發地點位於台鐵範圍，並非高鐵設施。公司已全面檢視場站內更衣室與員工廁所，未發現異常，並配合警方調查，同時對涉案員工進行內部管理。

檢方指出，目前已傳喚鍾男到案，後續將持續清查受害人數與影像流向，詳細案情仍待進一步釐清

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林亞歷編輯記者

主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。