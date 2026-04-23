社群平台Instagram又爆出災情！今（23）日開始，陸續有大批網紅、部落客湧入Threads發文表示：「限時動態無緣無故消失」，就算發出了粉絲也看不到，觸及率相當慘澹。據網路故障監測平台Downdetector的即時數據顯示，這次災情從台灣時間下午15點開始，目前尚未解除。
IG爆故障災情！限時動態完全消失
今（23）日下午，有大批IG部落客、網紅跑到社群Threads上發文表示：「IG是不是壞掉了啊？限時動態發出之後，粉絲主頁都看不到，幾個小時只有個位數觀看，超級焦慮的！」
貼文曝光後，也引爆共鳴，「跳不出來限動，但人家根本就有發限動」、「超級誇張，我刪掉重新下載也一樣，還改密碼，大概發文1小時只有20幾個人看，超級不合理」、「我的也是，今天果斷放棄發限動了」、「不敢相信我的限動瀏覽率竟然只有3人！原來IG真的壞掉了」、「今天限動流量全沒了」。
這次IG災情主要是新發出的限時動態不會自動跳到追蹤者的主頁，導致觸及率大幅下降；據網路故障監測平台Downdetector的即時數據顯示，這次災情從台灣時間下午15點開始，到了傍晚18點有更多故障情況發生，目前情況尚未解除。
《NOWNEWS》記者晚間20點實測，發現限時動態發出20分鐘之後都沒有任何朋友看過，與過往10分鐘至少有10次觀看的情況的確有異常，請親友查看剛發出的限時動態，對方也表示，在河道上無法直接看到，必須要主動點進個人主頁才能看到今天發出的新動態。
簡單來說，就是從今（23）日中午過後發出的限時動態，不會直接浮在IG主頁上面的圓圈，都必須點入個別用戶的主頁，才能看到。
針對本次災情，Instagram官方尚未做出任何回應。
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今（23）日下午，有大批IG部落客、網紅跑到社群Threads上發文表示：「IG是不是壞掉了啊？限時動態發出之後，粉絲主頁都看不到，幾個小時只有個位數觀看，超級焦慮的！」
貼文曝光後，也引爆共鳴，「跳不出來限動，但人家根本就有發限動」、「超級誇張，我刪掉重新下載也一樣，還改密碼，大概發文1小時只有20幾個人看，超級不合理」、「我的也是，今天果斷放棄發限動了」、「不敢相信我的限動瀏覽率竟然只有3人！原來IG真的壞掉了」、「今天限動流量全沒了」。
《NOWNEWS》記者晚間20點實測，發現限時動態發出20分鐘之後都沒有任何朋友看過，與過往10分鐘至少有10次觀看的情況的確有異常，請親友查看剛發出的限時動態，對方也表示，在河道上無法直接看到，必須要主動點進個人主頁才能看到今天發出的新動態。
簡單來說，就是從今（23）日中午過後發出的限時動態，不會直接浮在IG主頁上面的圓圈，都必須點入個別用戶的主頁，才能看到。