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▲K、MIRACLE、GIL、LEO、JUSTIN、HANI穿西裝現身就引爆全場尖叫。（圖／記者朱永強攝）

韓國猛男秀來台表演 超越18禁演出台下看傻

▲一名粉絲（左）被JUSTIN拉上台，任由對方擺布讓台下尖叫連連。（圖／記者朱永強攝）

▲韓國猛男秀《TOUCH FIVE》來台表演成員K（左起）、MIRACLE、GIL、LEO、JUSTIN、HANI。（圖／記者朱永強攝）

南韓弘大最性感猛男秀《TOUCH FIVE》今（23）日起一連4天在信義劇場Legacy MAX舉辦6場演出，今晚迎來「女性限定」專場，開場就獻上超越18禁的瘋狂演出，6位猛男K、MIRACLE、GIL、LEO、JUSTIN、HANI一字排開讓台下女性高分貝尖叫，不只衝台下磨蹭觀眾、與粉絲呈現連結動作，還開放粉絲觸碰他們的精實身材，整場70分鐘表演超瘋狂。韓國猛男K、MIRACLE、GIL、LEO、JUSTIN、HANI穿西裝帥氣一字排開登場，接著一枝獨秀熱舞SOLO，然後全員展露結實的上半身衝下舞台磨蹭觀眾，全場氣氛相當火熱，之後JUSTIN就把一位VIP帶上台，除了抓住她的手摸自己的精實胸肌，還用浴巾圍住自己的重要部位，在對方面前展現脫衣服的魔術秀，把在韓國最瘋狂的表演，通通原汁原味帶來台灣。JUSTIN之後的表演也越來越開放，跟女VIP纏綿並呈現連結動作，隨即就巧妙性的秀出傲人身材，最後丁字褲一出，讓台下觀眾尖叫掀頂。今晚「女性限定」的活動不少女生有備而來，有年輕美眉，也有拿著精品的貴婦團，以及身穿馬甲戰袍展露事業線的性感辣妹，趁著猛男跟現場即興互動時，不只給予熱情反饋，還會配合猛男台上各種限制級的表演喊出陣陣尖叫，氣氛相當火熱。