經濟部產業園區管理局台中分局於23日，在台中市舉辦115年模範勞工及優秀國際移工表揚大會，向長年深耕產業堅實基礎、默默付出的勞工朋友致上最高敬意，這不僅獲得企業肯定，也為整體產業樹立優良典範。
產業園區管理局台中分局模範勞工及優秀國際移工表揚大會，是由台中分局分局長陳高尚主持，產業園區管理局台中分局副分局長林泰安、台灣科技產業園區光學及精密儀器工業同業公會理事長吳淑品、台中市台中港科技產業園區廠商協進會創會理事長謝永霖、中港科技產業園區廠商協進會理事長陳義方等人，以及來自所轄台中港、潭子及台中軟體園區的68位傑出勞工，包含我國籍勞工及優秀國際移工，以及企業代表和模範勞工眷屬共同參與，展現園區對勞工長期投入的重視與肯定，氣氛溫馨。
產業園區管理局台中分局分局長陳高尚表示，此次活動除表彰勞工勤奮不懈與專業卓越的精神，更向全體勞動者致上最高敬意，而受獎人員橫跨基層至管理職務，不僅專業表現優異，更在團隊合作與工作態度上具備典範價值，是支撐園區穩定運作的重要力量，亦反映產業對人才質量的高度需求，並展現多元勞動力的整體實力。
陳高尚說，獲獎的模範勞工，從勞工中脫穎而出，充分展現產業運作的多層面樣貌，無論身處何種崗位，這些勞工均以敬業精神與高度責任感投入工作，不僅維繫企業穩定運作，更成為推動園區發展的重要支柱，也象徵園區勞動力的堅實基礎與持續成長的動能。
陳高尚指出，產業園區的穩定發展，均仰賴每一位勞工長期堅守崗位與持續精進，產業園區管理局台中分局未來將持續推動低碳轉型、數位升級與職場安全強化，接軌國際勞動規範，打造更穩定且安全的工作環境，期透過持續優化人力資本與制度支持，園區可望在產業轉型浪潮中穩健前行，實現勞動參與及產業發展的共榮目標，進一步提升勞動條件與產業競爭力。
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陳高尚指出，產業園區的穩定發展，均仰賴每一位勞工長期堅守崗位與持續精進，產業園區管理局台中分局未來將持續推動低碳轉型、數位升級與職場安全強化，接軌國際勞動規範，打造更穩定且安全的工作環境，期透過持續優化人力資本與制度支持，園區可望在產業轉型浪潮中穩健前行，實現勞動參與及產業發展的共榮目標，進一步提升勞動條件與產業競爭力。