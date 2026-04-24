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▲經濟部產業園區管理局台中分局舉辦模範勞工及優秀國際移工表揚大會。(圖／記者黃守作攝)

▲經濟部產業園區管理局台中分局分局長陳高尚(左)頒獎表揚模範勞工林孟瑜(右)，以資鼓勵。(圖／產業園區管理局台中分局提供)

▲台灣科技產業園區光學及精密儀器工業公會理事長吳淑品(左)頒獎表揚模範勞工陳玉茹(右)，以資鼓勵。(圖／產業園區管理局台中分局提供)

經濟部產業園區管理局台中分局於23日，在台中市舉辦115年模範勞工及優秀國際移工表揚大會，向長年深耕產業堅實基礎、默默付出的勞工朋友致上最高敬意，這不僅獲得企業肯定，也為整體產業樹立優良典範。產業園區管理局台中分局模範勞工及優秀國際移工表揚大會，是由台中分局分局長陳高尚主持，產業園區管理局台中分局副分局長林泰安、台灣科技產業園區光學及精密儀器工業同業公會理事長吳淑品、台中市台中港科技產業園區廠商協進會創會理事長謝永霖、中港科技產業園區廠商協進會理事長陳義方等人，以及來自所轄台中港、潭子及台中軟體園區的68位傑出勞工，包含我國籍勞工及優秀國際移工，以及企業代表和模範勞工眷屬共同參與，展現園區對勞工長期投入的重視與肯定，氣氛溫馨。產業園區管理局台中分局分局長陳高尚表示，此次活動除表彰勞工勤奮不懈與專業卓越的精神，更向全體勞動者致上最高敬意，而受獎人員橫跨基層至管理職務，不僅專業表現優異，更在團隊合作與工作態度上具備典範價值，是支撐園區穩定運作的重要力量，亦反映產業對人才質量的高度需求，並展現多元勞動力的整體實力。陳高尚說，獲獎的模範勞工，從勞工中脫穎而出，充分展現產業運作的多層面樣貌，無論身處何種崗位，這些勞工均以敬業精神與高度責任感投入工作，不僅維繫企業穩定運作，更成為推動園區發展的重要支柱，也象徵園區勞動力的堅實基礎與持續成長的動能。陳高尚指出，產業園區的穩定發展，均仰賴每一位勞工長期堅守崗位與持續精進，產業園區管理局台中分局未來將持續推動低碳轉型、數位升級與職場安全強化，接軌國際勞動規範，打造更穩定且安全的工作環境，期透過持續優化人力資本與制度支持，園區可望在產業轉型浪潮中穩健前行，實現勞動參與及產業發展的共榮目標，進一步提升勞動條件與產業競爭力。