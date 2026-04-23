台南市永康區22日發生一起隨機擄人未遂事件，一名女高中生放學途中遭陌生男子尾隨並企圖強行帶離，所幸路過騎士即時出手相救，才沒有發生憾事。警方隨即成立專案小組展開追查，並於今（23）日傍晚在台南市東區勝利路將涉案的35歲蔡姓男子逮捕到案，目前正進一步釐清案情與犯案動機。

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案發於22日下午近6時，女學生行經永康區忠孝路、準備搭乘公車時，遭一名以頭巾遮臉、戴手套的黑衣男子尾隨。嫌犯突從後方勒住女子頸部並摀住其口鼻，試圖將她拖往路旁草叢。

當時一名下班途經的陳姓騎士發現異狀，立即迴轉上前制止，並持路邊木棍喝斥嫌犯，雙方一度發生拉扯，甚至將木棍打斷。嫌犯見狀後隨即鬆手逃逸，女學生因此脫困，僅受擦挫傷，經送醫後並無大礙。

警方指出，案發後即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，透過調閱監視器及相關事證鎖定嫌犯身分，並於23日傍晚持拘票執行逮捕，順利將蔡男查緝到案。警方進一步指出，對於危害人身安全的犯罪行為絕不寬貸，後續將持續擴大偵辦，並加強相關區域巡邏。

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林亞歷編輯記者

主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。