我是廣告 請繼續往下閱讀

外資研究機構最新報告披露，美超微疑似因共同創辦人捲入走私AI晶片至中國的醜聞，遭大客戶甲骨文（Oracle）取消一筆價值逾10億美元的輝達（Nvidia）GB300機櫃合約。市場盛傳，這筆龐大的訂單有望由台系伺服器代工大廠緯穎接手。根據BlueFin研究公司的最新報告，引述業內消息人士指出，甲骨文已正式取消向美超微採購300至400個輝達GB300 NVL72機櫃的計畫。若以每個機櫃單價約350萬美元估算，美超微此波遭砍單的總損失高達11億至14億美元。BlueFin估計，在合約被終止前，美超微僅完成了100至200個機櫃的交付。消息人士暗指，甲骨文之所以祭出如此劇烈的砍單舉動，導火線據信與美超微共同創辦人近期因涉嫌將AI繪圖處理器（GPU）走私至中國而遭起訴的事件密切相關。在美超微面臨掉單危機之際，BlueFin直接點名台灣伺服器大廠緯穎極有可能成為這波轉單效應的最大贏家，順勢接下甲骨文剩餘的機櫃大單。受惠於AI伺服器強勁拉貨動能與潛在的轉單利多加持，緯穎近期在台股表現極為剽悍。儘管今（23）日股價受大盤高檔震盪影響，出現逢高獲利了結賣壓，終場小跌2.3%、收在4250元，但盤中一度衝上4480元的歷史天價。若拉長時間來看，緯穎本週累計漲幅已將近11%，展現出極強的多頭氣勢與市場期待。除了甲骨文掉單風暴，BlueFin也對美超微的其他業務提出示警。報告指出，美超微在今年稍早完成對馬斯克旗下xAI的Colossus2資料中心GB300機櫃交付後，後續動能已出現降溫跡象；此外，B200 GPU潛在的庫存過剩問題，也成為壓抑營運的隱憂。