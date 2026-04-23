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民主文教基金會20日邀請立委翁曉玲、新黨副主席李勝峰等人公布民調，該民調顯示，民眾對於「是否認為台灣主動談判討論『統一』，能避免台海戰爭？」，結果有57.4％民眾不同意、29％民眾同意；從交叉分析來看，20至29歲民眾反對比例75％為全年齡層最高、泛綠與民眾黨支持者不同意的比例也突破七成。該基金會4月20日公布的民調中問及「有人認為，台灣主動面對一個中國，談判討論『統一』， 是目前唯一能真正避免台海發生戰爭的方法。請問您同不同意這個說法？」57.4％民眾不同意、29％民眾同意，另13.5％民眾未表態。而從交叉分析來看，雲嘉南地區民眾反對比例最高，為64.7％；宜花東與離島地區最低，為50.9％。此外，隨年齡增長，不同意談判「統一」的比例也隨之降低，20至29歲民眾反對比例最高，為75％；70歲以上民眾反對比例僅剩38.8％；而泛綠、民眾黨支持者不同意談判「統一」的比例也突破七成，泛綠為75％、民眾黨支持者為73.9％，相較之下，藍營支持者僅為四成。民調也詢問「因為台灣目前跟大陸『不接觸、不談判』，反而讓我們失去了避免戰爭的主動權，只能任由中美兩國來決定我們的未來。請問您同不同意這種說法？」結果顯示，47.8％民眾不同意，37.7％民眾同意、14.5％未表態。該民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司。調查對象為全國年滿 20 歲以上之民眾，訪問於4月8-10日進行，並透過人員電話訪問（市話號碼末二碼隨機取樣）。 有效樣本共1,074人，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於±3.0％，資料則依性別、年齡、學歷、縣市等變數加權。