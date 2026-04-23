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▲貝克漢家族長子布魯克林（左）完全靠向億萬豪門出身的妻子妮可拉佩茲（右），背離自己的原生家庭。（圖／美聯社／達志影像）

▲大衛（左）、維多莉亞貝克漢（右）據傳都對長子布魯克林的叛離感到傷心，沒有釋懷。（圖／摘自 IG@victoriabeckham）

▲維多莉亞貝克漢（如圖）表示年輕時就習慣不聽外界的雜音，不讓自己被干擾。（圖／美聯社／達志影像）

英國貝克漢家族鬧家變，情況還未有改善，「貝嫂」維多莉亞的52歲生日被傳在低調中度過，老公、小孩都計畫要讓她在接下來的幾週之內有一些值得期待的慶祝活動，儘管大家用盡心思，家中的長子布魯克林缺席卻是明顯、無法迴避的事實。布魯克林自從主動在社群帳號封鎖爸媽與弟妹、更發表了長文控訴爸媽蓄意拆散他與妻子妮可拉佩茲後，等於公開與原生家庭決裂，就算他和妮可拉待在她娘家的棕櫚灘別墅，車程離貝克漢一家的邁阿密豪宅車程一個多小時而已，他們也打死不會去跟其他的貝克漢家族成員碰面。布魯克林貝克漢鐵了心要與家人切割，公開發表6頁長文，控訴他的爸媽如何為了「貝克漢家族」品牌，從他小時候就勉強配合他在媒體眼前演出一家和樂融融的樣子，他不許有自己的想法，也不准違背他們的要求。他怒罵爸媽對外講了一堆謊言，刻意要破壞他與妮可拉的婚姻，氣得他堅持爸媽要有律師在場，彼此才可能再度碰面，但其實從他和家人決裂至今，都還沒有再次聚會過，就算大家都在佛羅里達州，開車也不算遠，布魯克林都寧可和妮可拉享受兩人甜蜜時光。在布魯克林的長文中，他怒揭爸媽還在他要與妮可拉結婚時，逼他簽文件、放棄自己的署名權，將許多利益拱手交出，更控訴媽媽在他的婚禮上硬要跟他共舞、搶走他與妮可拉跳舞的機會，讓他又尷尬又屈辱。妮可拉的娘家是美國的億萬豪門，據估計比貝克漢夫婦有錢好幾倍，難怪布魯克林完全不理會爸媽的親情喊話，一心靠向妮可拉一家。據維多莉亞近來受訪時表示，自己從年輕起就習慣主動關閉外界的雜音，外面為了他們吵什麼、鬧什麼，她都是主動不接受這些訊息，根本不管大家怎麼說，就算看起來有點像是龜縮、不敢面對現實，她卻認為是避免被他人干擾、堅定自己信念的好方法。根據歐美媒體報導，外界看昔日的英國「足球金童」大衛貝克漢，以為他非常堅強，布魯克林叛離貝克漢至今，他也沒有外界面前失控，實際上他非常心碎，習慣冷臉面對外界的維多莉亞，也難掩內心的失落，這場家族紛爭，讓他們的憂傷情緒揮之不去，也暫時還看不出能如何解決，倒是布魯克林樂得當億萬豪門女婿，堅信超有錢的老丈人會挺他到底，一點都沒想要和爸媽、弟妹和好。