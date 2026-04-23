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台北市警局中正一分局警務員陳芊雯，4月中生產後不幸因失血過多離世，留下出生便因腦部缺氧，仍在加護病房搏命的女兒，令警界萬分悲慟。陳芊雯生前表現極為優異，2024年才從7千名警力中脫穎而出，榮獲北市警察最高榮譽「金吾獎」，當時更由市長蔣萬安親自頒獎。對此噩耗，蔣萬安深感痛心與不捨，第一時間指示警察局全力協助治喪，並承諾市府將成為家屬最堅強的後盾。蔣萬安今（23）日親自前往靈前拈香，見到許多同仁自發性輪流守候，場面哀戚。他在臉書回憶，陳芊雯在勤務繁重的分局裡，總是笑瞇瞇地站在隊伍最前排迎接挑戰；而陳爸爸擔任義警長達30年，陳芊雯或許正是看著父親穿制服的背影，才萌生為社會服務的使命感。他感嘆，陳芊雯的離開不僅是一個家庭的破碎，更是國家痛失英才，令人感到無比遺憾。家屬正在歷經艱難時刻，蔣萬安表示已要求警察局、衛生局與社會局即刻介入，提供長期且實質的關懷與經濟協助。針對陳芊雯最掛念的寶貝女兒，蔣萬安也特別請託馬偕醫院全力救助，誓言要守護孩子平安健康長大。他承諾市府會陪伴家屬走過這段最心碎的路，請陳芊雯放心，向這位英勇的女警致上哀悼與敬意。