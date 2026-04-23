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韓國監查院於22日公開一份調查報告，揭露韓國空軍一位飛官在2021年駕駛F-15K戰機途中，為了拍下個人紀念照，不當操作導致戰機與另一架戰機空中發生碰撞，韓國軍方向該位飛官求償約8億8000萬韓元，最終判賠10％金額約8800萬韓元（新台幣187萬元），韓國空軍今（23）日也為此公開致歉。根據《韓聯社》報導，監查院在調查報告中指出，這起意外發生在2021年12月24日，空軍飛行員A某在飛行前簡報中就表示，為了紀念個人調職前的最後一次飛行，完成任務回程時將會拍照留念。結果在拍照的時候，為了追求更好拍照角度，A某拉升並翻轉戰機，卻不慎讓戰機尾翼在空中與另一架戰機的左翼發生碰撞。碰撞後兩位飛行員迅速應對，最終都平安降落，沒有發生傷亡，但是兩架戰機因此受損，維修費用高達約8億8千萬韓元。韓國國防部據此要求A某全額賠償，而A某雖然承認有過失，但主張其並未嚴重違反注意義務，不屬於須負賠償責任的人員，向監查院申請裁定。監察院在調查後認定A某為了拍照而進行不當操作，屬於重大過失，須負賠償責任。但是考量到空軍過去就存在拍攝紀念照的文化，且A某在意外發生後臨危不亂安全返航，加上服役階段的貢獻，因此予以減責，僅需賠償軍方求償的10％費用。這起事件在當時並未對外揭露，直到監查院調查報告公開後，才讓外界得知真相。對此，韓國空軍發言人23日在記者會上致歉，並透露肇事飛官A某事發後已遭到嚴厲處分並退役轉職，未來將加強相關飛安規定，防止類似事件再度發生。