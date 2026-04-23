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在昨日創下新高後，美股23日開盤後主要指數走低，但幅度不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌164.66點或0.33％；標普500指數下跌10.89點或0.15％；那斯達克指數下跌65.587點或0.27％；費城半導體指數上漲199.48點或2.10％。根據《CNBC》報導，ServiceNow和IBM兩家軟體企業帶頭領跌，ServiceNow開盤股價大跌15％、IBM股價也大跌10％，反映出投資人擔憂AI技術將對軟體產業造成顛覆性變革，即使兩家公司的最新財報數據都不差，依然無法消除市場認為AI在未來可以取代軟體業務的疑慮。而在伊朗局勢方面，情況依舊未見緩和，停火協議雖然延長，但是美國與伊朗都不願派出代表團出席談判，川普最新又在個人社群媒體發文表示，已下令擊沉任何在荷姆茲海峽佈雷的船隻，並稱在伊朗達成協議前，美軍將牢牢封閉荷姆茲海峽。布蘭特原油價格小漲約1％，報每桶102.96美元，西德州原油也上漲約1％，報每桶93.96美元。分析師比爾（Julie Biel）表示，「真正困難的是，我們不斷看到這些非常、非常強烈的新聞標題，讓每個人都感到猶豫不安、壓力很大。但最終來看，企業的獲利預期仍在持續上升，這顯示企業正在想辦法於雜音環繞中勉強前行，並在充滿不確定性的環境下進行調整，以確保仍然能夠實現獲利成長」。焦點個股方面，台積電ADR盤中下跌0.26％、輝達股價上漲0.40％，特斯拉股價下跌1.59％。受惠於財報表現亮眼，德州儀器盤中大漲13％，帶動半導體股氣勢。