五一勞動節咖啡優惠搶先看！根據星巴克官網，連假小確幸「星巴克買一送一」，指定品項好友分享日爽喝那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，特大杯只要70元起foodomo外送優惠，最便宜買法搶先看。85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」。
星巴克：勞動節買一送一！特大杯70元起 五一勞動節咖啡優惠
本周最新咖啡優惠「星巴克買一送一」喝到勞動節，根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，2026年4月22日（三）至5月1日（五），每週三、四、五，全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤77.5元／2杯155元
◾️特大杯特選美式咖啡70元／2杯140元
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂／2杯195元
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C：勞動節中大杯咖啡「第二杯半價」！周五優惠搶先看
85度C表示，週五咖啡日常態優惠，本周適逢五一勞動節，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
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◾️特大杯那堤77.5元／2杯155元
◾️特大杯特選美式咖啡70元／2杯140元
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂／2杯195元
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C：勞動節中大杯咖啡「第二杯半價」！周五優惠搶先看
85度C表示，週五咖啡日常態優惠，本周適逢五一勞動節，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。