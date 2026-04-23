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▲安海瑟薇為宣傳新片《穿著PRADA的惡魔2》全球跑透透。（圖／二十世紀影業提供）

▲《麻雀變公主》為安海瑟薇的成名之作，她在片中演出的「蜜亞公主」令影迷印象深刻。（圖／麻雀變公主劇照）

好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）近來為宣傳新片《穿著PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）全球跑透透，外國媒體已經開始關心她下一部將投入的作品，據傳將會是小安25年前的成名作《麻雀變公主》系列第三集，製作團隊近日透露，希望安海瑟薇宣傳完電影就接著拍攝《麻雀變公主3》（The Princess Diaries 3），另外，該片的籌備工作「非常順利」，讓影迷相當期待。據美媒《People》報導，執導《麻雀變公主》一、二集的已故導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），其女兒凱斯琳馬歇爾（Kathleen Marshall）22日受訪證實，眾所期待的《麻雀變公主》第三部曲正在積極籌拍中，過程非常順利，優秀的製作團隊已經就位，電影一定會開拍。此外，凱斯琳表示，《麻雀變公主3》製作團隊目前的共識是希望這部續集能成為安海瑟薇宣傳完《穿著PRADA的惡魔2》之後的下一個工作項目，談到這位當年由蓋瑞馬歇爾一手提攜的巨星，凱斯琳語帶溫暖地說：「我們認識她很多年了！她真的很棒，我們看著她從蓋瑞的電影開始演藝生涯，我們對她現在的成就感到非常興奮，也等不及想看她的新片（穿著PRADA的惡魔2）。」《麻雀變公主》2001年上映，3年後續集《麻雀變公主2：皇家有約》問世，至於第三集可說是慢工出細活，早在2019年製作團隊便已完成初步劇本大綱，多年來不斷精雕細琢，力求在保留原作韻味的同時注入新時代觀點。隨著計畫逐步成熟，迪士尼影業於2024年10月正式宣布，將聘請曾經執導《喜幹會》並參與《瘋狂亞洲富豪》編劇的知名導演阿黛爾林（Adele Lim）接手執導《麻雀變公主3》，阿黛爾林當時發表聲明表示：「身為該系列的死忠粉絲，對於能親自守護這部強調女性力量與成長的經典作品感到無比榮幸！」而今製作團隊強調開拍在即，讓影迷引頸企盼電影上映的那一天到來。