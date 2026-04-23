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運動部長李洋上任至今滿7個月，近日自曝已刪減約3億元的不合理預算。他強調，這並非盲目統刪，而是他在審視帳目時發現許多協會預算編列離譜，包括同一單位重複報支網路費，甚至在現今時空背景下仍出現「防疫費用」等奇怪的項目。對此，網紅Cheap今（23）日在臉書發文力挺，直言李洋隨便翻翻就抓到3億問題預算，並驚呼「他到底發現了什麼鬼」。Cheap表示，過去高達數億元的預算案往往僅由3名「自己人」內部審查，幾乎形同虛設。李洋上任後隨即改革審查機制，引進法律、財務及運動專業的外部委員把關，要求每個案子至少須經3至4人審議。儘管縮減了不當開支，李洋對必要支出卻不吝嗇，例如主動調高過低的手語翻譯費，並承諾表現優異的協會將獲得更多實質補助，讓經費編列回歸制度化與專業化。面對改革，李洋坦言過程雖然充滿挫折，但既然接任部長就必須堅持到底。Cheap感嘆，過去十幾年來，這些被戲稱為「邪會」的組織不知吞下多少納稅錢，若能將這3億元用在國手培訓或情蒐團隊，對體育環境將有巨大貢獻。他也提醒，這種擋人財路的作法恐招致黑函抹黑，呼籲大眾支持真正在做事的人。