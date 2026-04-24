中東情勢衝擊國際油價，影響民生成本與壓力，行政院表示，推動2026「計程車油價補貼專案」，全台約9萬輛合法登記在籍的計程車，每車可享每公升折5元、最高6000元補助。將於5月20日開始受理，本文整理領取對象、申請時間與資格，怎麼領用一次看。
昨（23）日，行政院會聽取經濟部、交通部、農業部「中東情勢因應」報告後表示，決定推動民生物價凍漲、交通運輸補貼及漁業支持三項新措施。國際油價飆漲，政府將自2026年5月20日起，推動「計程車油價補貼專案」，全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外，每台車可享每公升折5元、最高6000元補助；採「加油折讓」補助方式、相當於1200公升油量額度，可使用至2026年12月31日。
2026計程車油價補助6000元！領取對象、申請時間與資格 怎麼領用一次看
◾️補助對象：全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外。
◾️申請時間：2026年5月20日至2026年8月31日
◾️使用期限：至2026年12月31日
◾️申請方式：需申請計程車駕駛專屬「中油優惠卡」，可使用既有中油卡進行登記。
沒有「中油優惠卡」！新申請方式
◾️應備文件：
1、行車執照
2、身分證明文件
3、執業登記證
2、網路線上辦：中油公司網站
已持有「中油優惠卡」！確認登記或變更
◾️確認登記：
必須完成「車號確認登記」或「變更」才能享有補貼。
2、電話登記：撥打1912服務專線
3、換車變更：若已變更車輛與原卡不同，需同時申請變更油卡車號。
2026「6000元油價補助」！計程車怎麼領用？
◾️開始時間：2026年5月20日起正式上路
◾️領用方式：持卡至全國各中油加油站，加油即享折抵「每公升現折5元」不需另外請款（「卡片登載車號」與「實際加油車號」需相符）；最高折抵6000元，用完即停止補助。
提醒大家，後續登記據點及作 業細節將由主管機關另行公告。
行政院盼以2026「計程車油價補貼專案」減輕運將朋友的負擔；未來也會視後續局勢發展，研議是否擴大補貼；而公路客運、國內航空也將凍漲3個月，價差將由政府補貼，不會轉嫁給消費者；國內海運客運船舶運送業的部分則將視長短程，提供業者補貼3個月的各項方案。
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2026計程車油價補助6000元！領取對象、申請時間與資格 怎麼領用一次看
◾️補助對象：全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外。
◾️申請時間：2026年5月20日至2026年8月31日
◾️使用期限：至2026年12月31日
◾️申請方式：需申請計程車駕駛專屬「中油優惠卡」，可使用既有中油卡進行登記。
沒有「中油優惠卡」！新申請方式
◾️應備文件：
1、行車執照
2、身分證明文件
3、執業登記證
◾️申請管道1、實體臨櫃辦：直銷中心及指定加油站
2、網路線上辦：中油公司網站
已持有「中油優惠卡」！確認登記或變更
◾️確認登記：
必須完成「車號確認登記」或「變更」才能享有補貼。
◾️辦理方式：1、臨櫃登記：直銷中心及指定加油站。
2、電話登記：撥打1912服務專線
3、換車變更：若已變更車輛與原卡不同，需同時申請變更油卡車號。
◾️開始時間：2026年5月20日起正式上路
◾️領用方式：持卡至全國各中油加油站，加油即享折抵「每公升現折5元」不需另外請款（「卡片登載車號」與「實際加油車號」需相符）；最高折抵6000元，用完即停止補助。
提醒大家，後續登記據點及作 業細節將由主管機關另行公告。
行政院盼以2026「計程車油價補貼專案」減輕運將朋友的負擔；未來也會視後續局勢發展，研議是否擴大補貼；而公路客運、國內航空也將凍漲3個月，價差將由政府補貼，不會轉嫁給消費者；國內海運客運船舶運送業的部分則將視長短程，提供業者補貼3個月的各項方案。