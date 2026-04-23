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專家吐槽川普言論反映出個人的沮喪

美國總統川普（Donald Trump）23日在社群媒體發文談論伊朗局勢，稱已下令美軍對在荷姆茲海峽佈設水雷的船隻一律擊沉，然後又說美國完全控制住荷姆茲海峽，而伊朗則深陷於領導層分裂的泥沼。不過，有專家直言，川普看似強勢的言論其實反映出他的沮喪。川普在他個人Truth Social發文表示，「我已下令美國海軍擊沉任何在荷姆茲海峽佈雷的船隻，無論大小，務必毫不猶豫。此外，我們的掃雷艦目前正在清理海峽，我命令掃雷行動繼續，且力度要加強三倍」。隨後川普又在另一篇貼文中表示，「伊朗現在連自己的領導人是誰都搞不清楚！他們根本不知道！」川普稱伊朗的內鬥「簡直瘋狂」，而與此同時，美國完全控制荷姆茲海峽，任何船隻未經美國海軍批准都不得進出，「海峽已被嚴密封鎖，直到伊朗達成協議為止！」目前伊朗方面對於川普的貼文沒有任何回應，英國《天空新聞》報導指出，川普的貼文顯示他「遇到了麻煩，正在努力擺脫困境」。美國與伊朗的戰爭已經持續8週，儘管現在處於停火狀態，但經濟問題仍懸而未決，只要荷姆茲海峽持續封閉，世界各地的能源價格都會受到影響，川普的貼文其實反映出他的沮喪。另外，川普之前曾多次強調美國不需要荷姆茲海峽，聲稱打通荷姆茲海峽是其他國家的責任，但川普政府現在正將大部分美國海軍力量投入中東，已取得川普口中的「對荷姆茲海峽的完全控制」。然而，美國無法在全球油價上漲的波動中置身事外，隨著期中選舉逼近，一般民眾的生活成本高漲肯定會成為選戰焦點，川普必須解決這個問題。《天空新聞》報導認為，某種程度上，伊朗戰爭已經成為川普政治前途和歷史地位的關鍵考驗。