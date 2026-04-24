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▲梅莉史翠普捨棄誇張、外顯的咆哮樣貌，改以低沉、冰冷且極具壓迫感的語氣，將權力巔峰的孤傲詮釋得淋漓盡致。（圖／IMDb）

▲安海瑟薇飾演的小安，讓無數觀眾看見自己初入職場的縮影。（圖／IMDb）

▲艾蜜莉布朗的角色提醒了所有的新鮮人，社會上多的是像她這樣兢兢業業、為了目標全力衝刺，卻仍需面對任何變數的真實職場靈魂。（圖／IMDb）

即便從2006年上映至今已屆20載，好萊塢經典電影《穿著PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）依舊是全球職場新鲜人心中不可撼動的時尚聖經，本片不僅僅描述華服與伸展台的璀璨奪目，更深刻挖掘權力結構、自我價值與職涯取捨，《NOWNEWS今日新聞》整理該片之所以能跨越時代、引發無數職場新鮮人嚮往並深思的5大封神原因。首要封神原因莫過於「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）的教科書級演技，她飾演的總編米蘭達，捨棄誇張、外顯的咆哮樣貌，改以低沉、冰冷且極具壓迫感的語氣，將權力巔峰的孤傲詮釋得淋漓盡致，從那段譏諷小安的著名「天藍色毛衣」理論，到冷冷的一句口頭禪「That's all」，梅莉史翠普成功塑造一位讓人畏懼卻又打從心底渴望獲得其認可的強大導師形象，成為影史最具代表性的女性霸總角色。安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的小安，則是讓無數觀眾看見自己初入職場的縮影，從一開始對時尚的鄙視、面對瑣碎交辦任務的崩潰，到後續學會職場語言後的華麗變身，她演活從迷茫、挫折到精幹的轉折過程，小安在個人生活與工作成就間的拉扯，精準擊中現代職場人對「工作、生活如何平衡」的焦慮，讓這部電影不只是夢幻童話，更是一部血淋淋的職場現形記。電影將時尚產業的光鮮亮麗與殘酷鬥爭做到了極致平衡，例如大銀幕上是價值不菲的精品大衣與倫敦、巴黎的城市美景，背後卻是為爭奪一席之地而進行的精密算計，這也正是時尚圈的迷人之處，此外，片中對時尚細節的要求與趨勢的掌控，讓這部電影成為許多人夢想進入傳播與時尚產業的催化劑。除了兩位主角，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）飾演的第一祕書艾蜜莉，被公認為影史最強綠葉之一，她完美詮釋那種對專業極致追求、對升遷充滿野心，卻又在關鍵時刻顯得脆弱的人性特質，那句「I love my job」在病倒與被取代的處境顯得格外心酸，艾蜜莉的角色提醒了所有的新鮮人，社會上多的是像她這樣兢兢業業、為了目標全力衝刺，卻仍需面對任何變數的真實職場靈魂。最後，《穿著PRADA的惡魔》之所以封神，在於它在結尾留下一個深刻的問號，「當你終於攀上高峰，你是否變成了當初自己最討厭的那個人？」小安在巴黎街頭瀟灑地把手機扔到噴水池的那一幕，賦予職場新鮮人另一種勇氣，即你我在追求卓越的同時，應該保有選擇「我是誰」的權利。這部片跨越過去任何一部時尚電影或電視劇的窠臼，成為探討職場哲學的必看之作，至今仍激勵著每一位穿上戰袍、準備闖蕩世界的新鮮人。